Майя Санду: Среди наших планов есть и досрочные парламентские выборы

Председатель Партии действия и солидарности, бывшая премьер-министр Майя Санду утверждает, что в планах ее формирования фигурируют и досрочные парламентские выборы. Политик считает, что нынешний законодательный орган не полностью представляет то, что хотело бы молдавское общество, передает IPN.

„Мы знаем, как прошли выборы в феврале этого года и как некоторые попали в парламент”, - заявила Майя Санду в ходе передачи „Главное с Лилией Бураковски”. По ее словам, следующие парламентские выборы должны состояться на основе пропорциональной системы голосования, учитывая, что предыдущее парламентское большинство проголосовало за изменение законодательства в этом отношении.

В то же время председатель ПДС утверждает, что существует возможность изменения законодательства, чтобы вернуться к избранию главы государства парламентом, но это должно быть сделано путем референдума одновременно с соответствующим решением законодательного органа. Майя Санду мотивирует эту идею тем, что опросы общественного мнения показывают, что 90% граждан хотят сами избирать президента. „Я хочу сказать, что если Додон попытается изменить эту форму избрания главы государства, это будет непросто сделать, потому что большинство людей хотят, чтобы способ избрания президента остался прежним”, - уточнила политик.

Майя Санду заявляет, ссылаясь на новые парламентские выборы в округе Хынчешть, что абсолютно нормально, чтобы обе партии, входящие в Блок ACUM -ПДС и ППДП, проявили интерес к этим выборам. По словам Майи Санду, тот факт, что ПДС и ППДП являются частью Блока ACUM, не означает, что они будут участвовать вместе с одним кандидатом во всех будущих выборах.

В то же время Майя Санду считает, что если председатель партии проигрывает выборы в одном из округов, то это плохой сигнал для формирования.