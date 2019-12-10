Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Марк Ткачук о том, где они были до сих пор: Мы не прятались 5 лет в кустах и в отличие от некоторых, не боялись произносить фамилию Плахотнюк

    10.12.2019 19:47 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    Марк Ткачук, член исполкома Гражданского конгресса ответил на обвинения, что до сих пор он и его коллеги отсиживались в стороне, а после того как Влад Плахотнюк покинул страну выступили с инициативой создания новой партии. Комментарий был сделан в эфире программы «Главное».

    «Я на протяжении пяти лет говорил о том, что политика в Молдове как таковая исчезла. В этой ситуации можно было выбрать для себя жанр полуподполья, партийной политики быть не могло – никакую партию не зарегистрировали бы.

    Многие мои коллеги пытались заниматься политической борьбой, создавая политические организации. Эти люди вызывают огромное уважение, такие как Алексей Тулбуре, Александр Петков, Григорий Петренко. Но тем не менее. Такие формы политики могли существовать только в личном качестве. Я могу – я бросаюсь на танк. Это было совсем не просто, но это и сейчас не просто, не стоит строить иллюзий», - сказал Ткачук.

    В данном контексте экс-коммунист заявил, что только после парламентских выборов 24 февраля этого года стало понятно, что у ПКРМ нет будущего, а значит и появилось моральное право создавать новое политическое формирование на левом фланге.

    «Второе. Действовала Партия коммунистов, из которой нас изгнали, но тем не менее наше отношение к партии оставалось теплым и коллегиально корректным. Поэтому создавать какое-либо политическое явление на левом фланге -0 это было бы некрасиво, нехорошо. Говорили бы, что мы плюём в спину наших товарищей, создаём спойлеровское движение, которое будет отнимать голоса у коммунистов. 24 февраля – стало понятно, что у ПКРМ нет будущего и необходимо формировать новое левое политическое движение.

    На протяжении пяти лет мы не сидели в кустах, а в отличие от некоторых политических лидеров ясно и твёрдо произносили фамилию Плахотнюк. Мы не говорили, как другие «какие-то там олигархи». Мы это делали в личном качестве, мы активно публиковались», почеркнул Марк Ткачук.

     

     