Влад Филат: Я докажу, что все сказанное против меня, это ложь

Экс-премьер-министр Влад Филат заявил о том, что докажет свою невиновность. Об этом он говорил в воскресенье на заседании Национального совета Либерал-демократической партии. Созвали его по случаю 12-ой годовщины со дня создания формирования.

На совете присутствовало около 200 человек.

"Я приостановил политическую деятельность, и так будет до тех пор, пока я не докажу, что все ранее сказанное против меня, все, что так рьяно продвигалось, все это ложь. То, чем я буду заниматься, я уточню позже. Пока у меня нет никакой формулы, но я справлюсь с теми, кто в стране или за ее пределами", - заявил Филат.