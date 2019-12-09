Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Влад Филат: Я докажу, что все сказанное против меня, это ложь

    09.12.2019 16:56 TVC21 Новости - Политика

    Экс-премьер-министр Влад Филат заявил о том, что докажет свою невиновность. Об этом он говорил в воскресенье на заседании Национального совета Либерал-демократической партии. Созвали его по случаю 12-ой годовщины со дня создания формирования.

    На совете присутствовало около 200 человек.

    "Я приостановил политическую деятельность, и так будет до тех пор, пока я не докажу, что все ранее сказанное против меня, все, что так рьяно продвигалось, все это ложь. То, чем я буду заниматься, я уточню позже. Пока у меня нет никакой формулы, но я справлюсь с теми, кто в стране или за ее пределами", - заявил Филат.

     