Михай Попшой: Что нас сильно озаботило? Меры погашения 74 миллиардов

Вице-председатель Партии «Действие и солидарность» Михай Попшой сообщил, что у оппозиции есть оправданные вопросы к проекту Закона о национальном бюджете на 2020-ё год. Так, депутатам от блока АКУМ хотелось бы знать, где правительство намерено найти средства на внедрение обещанных программ, на погашение долгов? Самая главная ошибка властей – брать в долг у местных банков под 10% ставки. Ведь есть более выгодные для нас партнеры под 0.5-1 %. Об этом вице-спикер парламента заявил в эфире программы "Главное».

"Что нас сильно озаботило? Меры погашения 74 миллиардов. Власти стали искать средства в районах. Позитивное сальдо местных госучреждений, если у них на балансе остались деньги, их забирают и рассчитывают получить 84 миллиона леев. То есть, не освоили в этом году, их забирают и перенаправляют на нужды правительства», - сказал Попшой.

Заявленный российский кредит также включен в бюджет, хотя еще нет подтверждения по его получению. «1.3 млрд записали, как кредит из России. Непонятно, придет – не придет, когда, на каких условиях. Далее 700 миллионов приватизация. Списка кампаний нет – Молдтелеком, Ред-норд, ж.д. 900 миллионов от Всемирно банка. У Кику отношения со ВБ не ладятся, также, как и с ЕС. Потому что он обвинял ЕС в краже миллиарда, в пособничестве.

Как только он договорился со ВБ, сразу был принят одиозный закон об амнистии капитала, который все критиковали, включая коллег-социалистов. И злополучный закон о продаже гражданства. И самое главное, правительство собирается одолжить у местных банков 2 млрд леев. Даже Плахотнюк при всех его проблемах мог одолжить только 700 млн. Одалживать у банков очень-очень дорого, под 7-10 %. У них свободные деньги есть – 8-10 млрд. А если четверть отдать, это потом скажется на кредитовании бизнеса, на ставках. Банки будут паразитировать на государстве. Это неправильный подход. Особенно под такой большой процент. Когда можно брать деньги у других партнеров под 0.5-1 %, то 10 %. И это не просто на бумаге, это надо будет платить всем нам, гражданам РМ," - сказал Попшой.