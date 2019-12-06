Ион Кику: Привлекая крупные отрасли промышленности в районы Молдовы, мы повысим нашу экономическую устойчивость

Вложения в дорожную инфраструктуру являются одним из приоритетов правительства во главе с Ионом Кику.

Премьер-министр объявил об этом сегодня на заседании Экономического совета при премьер-министре Республики Молдова.

«Я проинформировал бизнес-среду о намерениях правительственной команды. Были обозначены цели, которые мы наметили на 2020 год, путем крупных инвестиций в дорожную инфраструктуру. Восстановление национальных дорог необходимо для того, чтобы начать эффективные дискуссии с промышленными инвесторами, мы намерены создать промышленные площадки в каждом районном центре, где у нас есть вся необходимая инфраструктура для промышленности, даже если она устарела. Мы хотим приблизить рабочие места к домам людей – только так мы сможем удержать наших людей дома и вернуть на родину тех, кто уехал. Привлекая крупные отрасли промышленности в районы Молдовы, мы интегрируем нашу экономику в региональные и глобальные экономические потоки - мы повысим нашу экономическую устойчивость», - написал премьер-министр Ион Кику в своем посте в Facebook.

В этом же посте он отметил, что каждое решение правительства призвано изменить завтрашнюю Молдову.