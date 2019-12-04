Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Додон: Молдова будет обеспечена газом и электроэнергией и после 1 января

    04.12.2019 19:51 TVC21 Новости - Политика

    С 1 января, независимо от рисков, связанных с транзитом российского газа через территорию Украины, Республика Молдова будет обеспечена природным газом и электроэнергией.

    Заверения в этом отношении дал президент Игорь Додон, после заседания Высшего совета безопасности. 

    Республика Молдова закупает 12% электроэнергии у Украины, 68% - у теплоэлектроцентрали в Кучургане, а остальное - за счет возобновляемых  источников энергии. „Нас заверили в том, что в случае, если Кучурган не сможет производить энергию, необходимый объем энергии для обеспечения Республики Молдова, существуют и технические, и юридические решения, что этот объем будет предоставлен Украиной и есть определенные идеи с Румынией”, - сказал Игорь Додон. По словам главы государства, в существующих в стране ТЭЦ также имеется определенный запас мазута на 30-50 дней, из которого можно регенерировать электроэнергию, а что  касается муниципиев Кишинэу и Бельц - и тепловую энергию.

    Что касается поставок природного газа, Игорь Додон заявил, что договоренность с российским предприятием „Газпром” предполагает два сценария, один из которых касается транзита газа через Украину. И если Украина и Россия не смогут договориться, с 1 января российский газ будет поступать в Республику Молдова по Трансбалканскому газопроводу. В обоих случаях, уточнил глава государства, средняя цена поставок газа в Республику Молдова останется той же - 172 доллара за тысячу кубометров.

     

     