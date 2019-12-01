Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Влад Батрынча избран вице-спикером парламента

    01.12.2019 13:02 TVC21 Новости - Политика

    Депутат Партии социалистов Влад Батрынча был избран сегодня вице-председателем парламента.

    Соответствующий проект решения был поддержан сегодня большинством голосов депутатов. 

    Должность вице-спикера стала вакантной после того, как Ион Чебан сдал мандат депутата и, соответственно, заместителя председателя законодательного органа, так как должность парламентария является  несовместимой с должностью генерального примара муниципия Кишинев. 

    До сих пор Влад Батрынча занимал должность председателя парламентской фракции ПСРМ. Отныне возглавлять ее будет Корнелиу Фуркулицэ.

     