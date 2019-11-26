Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Ефремов об объединении усилий ДПМ и ПСРМ: "А что в этом плохого?"

    26.11.2019 21:24 TVC21 Новости - Политика

    Журналист, руководитель клуба «Социальный резонанс» Артур Ефремов оценил тактический альянс социалистов и демократов, и оценил его будущее в программе "Главное" на TVC21.

    "Мы уже говорили сегодня о том, что политика – это искусство возможного. И в жизни, в бизнесе, и в политике заключаются альянсы.

    Моя субъективная точка зрения, демократы и социалисты заключили тактический альянс. Потому что стратегический они не могут по очень простой причине, через год президентские выборы. 

    Но давайте жить своими мозгами. Хватит смотреть на Москву и Вашингтон, Бухарест и Киев. А что плохого в том, что, если демократы и социалисты, объединившись, помогут нам всем, бабушкам, дедушкам, малоимущим семьям, достойно и лучше жить? 

    Моя точка зрения, сегодня в зоне риска не демократы, а Додон, ПСРМ и Чебан. Потому что, взвалив на себя все правительство, г-н Додон в преддверии президентских выборов сыграл в предельно рискованную игру. Потому что максимум через полгода, если правительство не покажет чудеса реанимации молдавской экономики, кирдык, как политику, Додону и Чебану. Я смутно представляю, если  Додона сменить - это право политиков, то у Ивана Чебана начнутся проблемы в его статусе градоначальника молдавской столицы," - сказал Ефремов. 

     