Ефремов об объединении усилий ДПМ и ПСРМ:

Журналист, руководитель клуба «Социальный резонанс» Артур Ефремов оценил тактический альянс социалистов и демократов, и оценил его будущее в программе "Главное" на TVC21.

"Мы уже говорили сегодня о том, что политика – это искусство возможного. И в жизни, в бизнесе, и в политике заключаются альянсы.

Моя субъективная точка зрения, демократы и социалисты заключили тактический альянс. Потому что стратегический они не могут по очень простой причине, через год президентские выборы.

Но давайте жить своими мозгами. Хватит смотреть на Москву и Вашингтон, Бухарест и Киев. А что плохого в том, что, если демократы и социалисты, объединившись, помогут нам всем, бабушкам, дедушкам, малоимущим семьям, достойно и лучше жить?

Моя точка зрения, сегодня в зоне риска не демократы, а Додон, ПСРМ и Чебан. Потому что, взвалив на себя все правительство, г-н Додон в преддверии президентских выборов сыграл в предельно рискованную игру. Потому что максимум через полгода, если правительство не покажет чудеса реанимации молдавской экономики, кирдык, как политику, Додону и Чебану. Я смутно представляю, если Додона сменить - это право политиков, то у Ивана Чебана начнутся проблемы в его статусе градоначальника молдавской столицы," - сказал Ефремов.