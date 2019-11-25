Телевизионный канал Молдовы - TVC21

  • Последние новости

    Чебан: Хаос в области строительства будет искоренен
    У претора Буюкан есть неделя для того, чтобы представить детали о незаконном строительстве в данном секторе и выдвинуть ...
    75
    Реакция на обвинения в телефонных перехватах: Что говорит Кавкалюк
    Бывший заместитель главы Генерального инспектората полиции Георге Кавкалюк прокомментировал заявление председателя ...
    192
    Андрей Нэстасе: Я не должен ни перед кем отчитываться за каждый свой шаг
    Андрей Нэстасе в эфире радиостанции "Свободная Европа" обсуждал отставку правительства и будущее Молдовы. Нэстасе ...
    277
    Глигор: ДПМ будет голосовать за проекты ПСРМ, чтобы сохранить единство своей фракции
    17 мандатов всегда будут ставить в неприятную ситуацию всю фракцию ДПМ. При необходимости у социалистов будет нужное ...
    196
    Ион Кику предложил открыть еще два совместных контрольных пограничных пункта с Украиной
    Фото: TVC21 Премьер-министр Ион Кику предложил открыть еще два совместных  контрольных пункта на молдавско-украинской ...
    279
    Чеботарь до сих пор не выбрал между креслом депутата и советника МСК
    Член Демократической партии Молдовы Владимир Чеботарь остается единственным депутатом в Муниципальном совете Кишинева ...
    182
    Моцпан: Экс-лидер ДПМ Плахотнюк обладает двойной идентичностью
    Председатель парламентской Комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку Кирилл Моцпан утверждает, ...
    199
    Чубашенко: Плахотнюк продолжает жить в головах и душах кишиневских политиков
    Публицист Дмитрий Чубашенко образно описал нынешнее состояние молдавского общества и политического бомонда, проведя ...
    187
    Кику: Жизнь и безопасность граждан - наш абсолютный приоритет
    Премьер-министр Ион Кику провел заседание Национального совета по безопасности дорожного движения, на котором была ...
    259
    Ион Чебан: Центральный автовокзал в Кишиневе будет перенесен
    Центральный автовокзал в столице будет перенесен в другое место. Об этом заявил примар Ион Чебан на заседании муниципального ...
    774

    • Чебан: Хаос в области строительства будет искоренен

    25.11.2019 21:34 TVC21 Новости - Политика

    У претора Буюкан есть неделя для того, чтобы представить детали о незаконном строительстве в данном секторе и выдвинуть предложения для разрешения ситуации.

    Об этом на своей странице в соцсети написал генеральный примар Кишинева Ион Чебан после того, как на прошлой неделе он распорядился снести забор с одной из строек, а остальные – приостановить.

    – Претор Буюкан Вадим Брынзанюк проинформировал, что и другие работы будут прекращены. Значит, можно, когда есть желание? Так будет и впредь. Начиная с этой недели по этой теме отчеты будут представлять и другие преторы, а все работы будут координироваться с вице-примаром Виктором Кирондой. Все решения должны приниматься в строгом соответствии с законодательством, а хаос в области строительства, который до сих пор был в столице, будет искоренен, – заверил Ион Чебан 

     