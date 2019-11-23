Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Андрей Нэстасе: Я не должен ни перед кем отчитываться за каждый свой шаг

    23.11.2019 17:56 TVC21 Новости - Политика

    Андрей Нэстасе в эфире радиостанции "Свободная Европа" обсуждал отставку правительства и будущее Молдовы. Нэстасе рассказал, почему решено было сформировать две фракции, передает point.md со ссылкой на moldova.europalibera.org.

    "Мы приучили людей к тому, что они могут «вызывать нас к доске» по любому поводу, но я не должен ни перед кем отчитываться за каждый свой шаг. Я всегда выступал за единство проевропейских сил, за единство демократических, национальных сил. И в парламенте настаивал на том, что нам необходимо держаться вместе, единой фракцией блока ACUM. Сейчас, к сожалению, наши коллеги из партии «Действие и солидарность» (PAS) посчитали целесообразным сформировать отдельную фракцию. Естественно, у нас не было выбора, и нам пришлось подчиниться", - подчеркнул Лидер партии «Достоинство и правда».

    При этом он подчеркнул, что это не означает появление трещины в блоке. "В Кишиневе в рамках избирательной кампании мы обещали оставаться вместе, не создавать других коалиций, не идти ни на какие политические союзы с социалистами. Но в мунсовете наши коллеги из PAS решили создать собственную фракцию. Мы уважаем их выбор. Мы, Платформа DA, всегда считали, что единство открывает перед нами больше возможностей для дальнейшего роста, но… насильно мил не будешь.

     