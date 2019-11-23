Ион Кику предложил открыть еще два совместных контрольных пограничных пункта с Украиной

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Премьер-министр Ион Кику предложил открыть еще два совместных контрольных пункта на молдавско-украинской границе на приднестровском участке. Это предложение было сделано на двусторонней встрече с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком в кулуарах Инвестиционного саммита PaE, организованного ЕБРР в Лондоне, передает IPN.

Согласно пресс-релизу Правительства, в ходе обсуждений Ион Кику подчеркнул открытость укрепления партнерских отношений с соседней страной в различных областях, таких как: региональная безопасность, экологическая защита бассейна реки Днестр, энергетический сектор и транспортный сектор. „Я хочу подтвердить нашу готовность к открытому и активному межправительственному диалогу. Уверен, что совместными усилиями мы сможем развить позитивную динамику нашего двустороннего сотрудничества”, - сказал Ион Кику.

В свою очередь украинский премьер-министр подтвердил важность активизации взаимовыгодного двустороннего взаимодействия, подтвердив открытие Киева для продвижения динамичного диалога по направлениям, представляющим общий интерес. В то же время была отмечена важность работы в рамках молдавско-украинской межправительственной комиссии в области торгово-экономического сотрудничества.

В кулуарах Саммита Ион Кику побеседовал также с президентом ЕБРР Сумой Чакрабарти. Последний отметил, что „ЕБРР продолжит инвестировать в крупные проекты, направленные на повышение уровня жизни граждан Республики Молдова”. Премьер-министр поблагодарил за приглашение принять участие в первом Инвестиционном саммите государств PaE и выразил заинтересованность в постоянном развитии стратегического партнерства с ЕБРР”.

Премьер-министр предложил начать переговоры о подписании нового соглашения о финансировании дальнейшей реализации Программы в дорожном секторе с 2022 года. В то же время он отметил, что Республика Молдова будет признательна за техническую помощь