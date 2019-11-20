Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Филип: Я никогда не позволил бы себе вести обсуждения по поводу генерального прокурора

    20.11.2019 10:31 TVC21 Новости - Политика

    Председатель Демократической партии (ДПМ) Павел Филип заявил, что у демократов и социалистов не было никаких дискуссий касательно будущего генерального прокурора.

    «Прежде всего, у меня не было никаких дискуссий с г-ном Додоном, как и с г-жой Майей Санду и г-ном Андреем Нэстасе. Даже если бы у нас были дискуссии, я никогда не позволил бы себе вести обсуждения по поводу генерального прокурора. Я человек, который старается держаться подальше от этих игр. Полагаю, что подобные темы вообще не должны становиться предметом обсуждения. Мы должны руководствоваться конституционными и правовыми нормами, принятыми в Республике Молдова. Я не вижу логики в этих обсуждениях, потому что правительство Санду или комиссия, утвержденная правительством Санду, были теми, кто выбрал эти четыре заявки и впоследствии должен был направить их в Высший совет прокуроров (ВСП). Теперь ВСП представит президенту страны одного из четырех кандидатов, отобранных правительственной комиссией Санду», - сказал Павел Филип.  

    Бывший министр юстиции Олеся Стамате отменила результаты предварительного отбора кандидатов на пост генерального прокурора, поскольку, по ее словам, один из членов комиссии повлиял на результаты конкурса. Однако после отставки правительства Санду новый министр юстиции Фадей Нагачевский объявил, что досье четырех кандидатов, ранее отобранных комиссией, были представлены на рассмотрение в ВСП.

     

     