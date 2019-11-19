Кику: Правительство не повысит ни одного налога в следующем году

Председатель правительства Ион Кику сегодня встретился с бизнесменами Оргеевского района, чтобы обсудить проблемы, с которыми они сталкиваются, и определить, как власти могут поддерживать развитие бизнеса.

«Я хочу узнать из первоисточника, каковы видения бизнесменов и где необходимо вмешательство кабинета министров для развития экономики», - сказал премьер.

Ион Кику отметил, что основная задача правительства - создать хороший климат для развития бизнеса.

«Мы больше не можем жить на кредиты и помощь из-за рубежа. Нам просто нужно больше работать. Мы заверяем вас, что не будем вносить изменения в законодательство и не повысим ни один налог в следующем году. Наоборот, мы предложим комплекс мер, которые могут улучшить условия молдавского бизнеса», - подчеркнул премьер.

Экономические агенты, в том числе производители, оценили открытость председателя правительства и заявили премьеру, что одной из самых больших проблем является экспорт сельскохозяйственной продукции. В этой связи он заверил, что данная тема будет обсуждаться завтра на высоком уровне в Москве.

Около 60 бизнесменов из Оргеевского, Теленештского и Резинского районов прибыли на встречу с премьер-министром.