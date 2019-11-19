Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Кику: Правительство не повысит ни одного налога в следующем году

    19.11.2019 16:06 TVC21 Новости - Политика

    Председатель правительства Ион Кику сегодня встретился с бизнесменами Оргеевского района, чтобы обсудить проблемы, с которыми они сталкиваются, и определить, как власти могут поддерживать развитие бизнеса.

    «Я хочу узнать из первоисточника, каковы видения бизнесменов и где необходимо вмешательство кабинета министров для развития экономики», - сказал премьер. 

    Ион Кику отметил, что основная задача правительства - создать хороший климат для развития бизнеса.

    «Мы больше не можем жить на кредиты и помощь из-за рубежа. Нам просто нужно больше работать. Мы заверяем вас, что не будем вносить изменения в законодательство и не повысим ни один налог в следующем году. Наоборот, мы предложим комплекс мер, которые могут улучшить условия молдавского бизнеса», - подчеркнул премьер.

    Экономические агенты, в том числе производители, оценили открытость председателя правительства и заявили премьеру, что одной из самых больших проблем является экспорт сельскохозяйственной продукции. В этой связи он заверил, что данная тема будет обсуждаться завтра на высоком уровне в Москве.

    Около 60 бизнесменов из Оргеевского, Теленештского и Резинского районов прибыли на встречу с премьер-министром.

    Обновлено ( 19.11.2019 16:10 )  