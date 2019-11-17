Кику: Внедрение Соглашения об ассоциации и реализация реформ являются важнейшими приоритетами для Республики Молдова

Премьер-министр Республики Молдова Ион Кику провел встречу с послами, аккредитованными в Республике Молдова. Премьер заверил, что правительство будет полностью привержено курсу реформ в соответствии с положениями Соглашения об ассоциации с Европейским союзом.

По данным Управления правительства по коммуникациям и протоколу, премьер-министр отметил, что «правительство обязуется действовать в соответствии с планом по внедрению Соглашения об ассоциации. Отношения с Европейским союзом и внедрение Соглашения об ассоциации остаются главными приоритетами для правительства, а действия по продвижению реформ будут проводиться в рамках действующего законодательства и с учетом мнения таких организаций, как Венецианская комиссия, ОБСЕ, ЕС и др.».

Премьер также подчеркнул, что правительство обеспечит сбалансированный диалог со всеми партнерами по развитию и сосредоточится на развитии страны. «Мы хотим продолжения активного политического, экономического, культурного и гуманитарного диалога со всеми государствами мирового сообщества, и в первую очередь, с нашими традиционными стратегическими партнерами», - заявил глава кабинета министров.

Представители дипломатических миссий, аккредитованных в Молдове, оценили готовность и решимость нового правительства внедрять установленную программу и продолжать действовать в интересах граждан страны.