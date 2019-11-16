Майя Санду: Я не одна контролировала процесс избрания прокурора

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Экс-премьер Майя Санду уверяет, что она не нарушала закон. Она хотела, чтобы в стране появился независимый генпрокурор. Об этом она заявила на одном из частных телеканалов.

-Ведущий программы спросил: «Причина отставки – выдвижение на пост прокурора. Если бы не это, то нашли бы другой повод?».

Экс-премьер ответила: "Наверное, нашли бы другой повод, только чуть позже. Речь шла о генеральном прокуроре. Господин Додон не хотел, чтобы он был выбран из нашего списка, чтобы были люди независимые. Процесс был бы тем же, я бы выдвинула 3-4 человека, потом совет прокуроров выбрал бы одного. А Додон бы сказал – да или нет. Я не одна контролировала этот процесс. Они говорили, что я хочу назначить своего человека. Пусть спросят у людей, кто из них верит, что сам Додон хочет назначить независимого прокурора?".