Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Игорь Додон: Полгода назад я не мог представить, что у нас будет столько власти

    15.11.2019 16:22 TVC21 Новости - Политика

    Президент Игорь Додон сказал, что полгода назад он не мог себе представить, что помимо президентуры, социалисты будут руководить парламентом, назначать правительство и руководить Примэрией Кишинева. Глава государства говорит, что ПСРМ к этому не стремилась, но так сложились обстоятельства.

    „У нас в настоящее время стабильная команда людей, которые одинаково думают в руководстве парламента, во главе правительства, президентуры и Примэрии Кишинева. Это также очень большая ответственность. Уже невозможно будет переложить на плечи других то, что нам не удается”, - заявил глава государства в на одном из частных телеканалов.

    Игорь Додон отметил, что социалисты получили шанс доказать, что могут внести изменения. Глава государства обещает, что эти изменения будут сделаны, и отмечает, что граждане должны почувствовать их до 1 сентября следующего года.

    Президент говорит, что нынешнее правительство, назначенное вчера парламентом, может работать до конца мандата нынешнего законодательного органа. „Правительство г-на Кику спокойно может работать до истечения срока полномочий этого парламента, в феврале 2023 года и давать результаты. Мы будем стремиться к тому, чтобы этот исполнительный орган работал весь мандат”, - продолжил Игорь Додон.

    Глава государства говорит, что в министерства вернутся профессионалы, которые работали раньше, независимо от того, в каких партиях они были, и независимо от того, как они ушли с должности, и большинство тех, кто был нанят прежним правительством, уйдут, „если не являются профессионалами”. „Мы должны признать, что во многих министерствах царит хаос, не дно, а середина. Они назначили во главе министерств людей с дипломами из Гарварда, а те привели с собой таких же людей, убили институциональную память и заблокировали все министерства. Теперь мы вернем профессионалов. У нас мало времени, в течение полутора-двух недель мы должны все очистить и начать работу”, - уточнил Игорь Додон.

    Глава государства объявил, что сегодня утром состоится первое заседание нового кабинета министров, в котором примет участие и он.

     