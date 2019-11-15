Ион Кику: Правительство будет проводить сбалансированную внешнюю политику

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Новый премьер-министр, назначенный вчера парламентом, Ион Кику говорит, что правительство, которым он руководит, будет проводить сбалансированную внешнюю политику. В то же время премьер-министр утверждает, что выполнит все обязательства, взятые Республикой Молдова по отношению к внешним партнерам, передает IPN.

„Конечно, Соглашение об ассоциации является одним из основных документов, которым мы будем руководствоваться в наших действиях. Правительство технократов имеет в качестве приоритетов и целей интересы Республики Молдова, а интересы страны могут быть достигнуты только в том случае, если вести честный, искренний диалог с внешними партнерами”, - заявил Ион Кику на общественном телеканале Moldova 1.

В то же время премьер-министр отметил, что правительство должно быстро реорганизовать концепцию реформы юстиции и видение этой реформы, чтобы в течение следующих двух-трех дней вновь отправить проект в Венецианскую комиссию. „Следующее заседание этой комиссии состоится в начале декабря, и если мы пропустим это заседание, и у нас не будет положительного заключения Венецианской комиссии, то нам придется ждать до весны, когда будет следующее заседание. А мы не можем позволить себе роскошь так долго затягивать эту реформу”. Новый премьер говорит, что проект реформы юстиции будет скорректирован с учетом предыдущих рекомендаций Венецианской комиссии.

Ион Кику говорит, что если Венецианская комиссия даст положительное заключение, то продолжится внешняя оценка прокуроров и судей, как предложил предыдущий кабмин. „Будут созданы оценочные комиссии, в состав которых войдут, в том числе, всемирно известные эксперты, прокуроры с опытом работы в европейских странах”, - продолжил глава кабинета министров. „Мы надеемся, что в результате деятельности этих комиссий система юстиции и прокуратура будут очищена от элементов, которые полностью скомпрометировали эту систему”, - сказал он.

Ион Кику сообщил, что на следующей неделе новый министр юстиции Фадей Нагачевский отправится с визитом в Брюссель, в ходе которого обсудит возможности назначения генерального прокурора, и правительство будет действовать в зависимости от результатов этого визита.

В четверг, 14 ноября, парламент утвердил кабинет министров во главе с Ионом Кику и его программу деятельности. Новое правительство было поддержано голосами 62 депутатов от фракций Партии социалистов и Демократической партии. Депутаты Блока ACUM покинули зал заседаний до процедуры голосования.