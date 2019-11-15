Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Дмитрий Дьяков: Правительство мы поддерживаем, но коалиции не будет

    15.11.2019 16:16 TVC21 Новости - Политика

    Руководитель фракции ДПМ Думитру Дьяков рассказал, будет ли создана коалиция ПСРМ-ДПМ, и как будут строиться отношения демократов с теми членами правительства, которые до этого работали с ними.

    "Коалицию с ПСРМ создавать не будем. Но правительство поддерживаем. Если оно будет конструктивно работать, заниматься теми социальными проблемами, которые мы начинали. Если же оно будет выполнять чьи-то указания, посмотрим, как будем действовать. Если это будет в духе наших  программ, будем работать вместе", - отметил Дьяков, передает enews.md.

    На вопрос как он относится к тем членам правительства и к премьеру, которые работали с ДПМ,  почетный председатель Демпартии ответил: «Не важно, кем они были до этого, в какой команде трудились. Мы должны работать со всеми нормально и оценивать их по конкретным действиям».

     