Александр Слусарь: Я очень сожалею о расколе блока ACUM в мунсовете

Вице-спикер Парламента Александр Слусарь в Facebook прокомментировал раскол блока ACUM в Муниципальном совете Кишинева.

"Я очень сожалею о расколе блока ACUM в мунсовете. Повторяется ситуация с Парламентом. Тогда это нанесло только вред", - отметил Слусарь, передает diez.md

"Тогда и сейчас Платформа DA сделала все возможное для единства. Но, возможно, это стратегия наших коллег из PAS. Мы приняли к сведению их позицию", – написал Слусарь.

Напомним, что в рамках первого заседания Муниципального совета столицы блок ACUM разделился на две фракции.