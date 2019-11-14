Майя Санду: Нам удастся свергнуть второй коррумпированный режим

Майя Санду сделала заявление после последнего заседания правительства, которое прошло сегодня, 14 ноября.

«Нам удастся свергнуть второй коррумпированный режим. Это падение коррупции будет окончательным. Вскоре мы вернемся к работе с честными людьми. Вот почему я приглашаю этих честных и неподкупных государственных служащих не участвовать в схемах партийных интересов, цель которых захватить власть. Для меня было честью представлять граждан в течение этих 5 месяцев. Настоящая сила в них, в людях.

Мы никогда не стремились к власти, мы будем продолжать работать в оппозиции для достижения общих целей. Я хочу, чтобы все граждане были уверены в этом. Борьба за лучшую жизнь продолжается», - сказала Майя Санду.