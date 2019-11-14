Парламент утвердил новый состав правительства Молдовы

Парламент на заседании 14 ноября проголосовал за вынесение вотума доверия новому составу правительства во главе с Ионом Кику. За новое правительство проголосовали депутаты от ПСРМ и ДПМ, всего 62 голоса.

Ион Кику был предложен вчера на должность премьера президентом Игорем Додоном, после отставки правительства Майи Санду.

Кику мотивировал спешку, с которой он создал новый состав правительства, и предложение о его утверждении в парламенте тем, что страна находится в политическом кризисе в преддверии зимы.

«Политический кризис, начавшийся несколько дней назад, может иметь чрезвычайно серьезные последствия во всех социально-экономических сферах страны. Поэтому любой день продления этого кризиса еще больше усугубит ситуацию в стране», - сказал Кику.

Лидер парламентской фракции ПДС Игорь Гросу заявил, что люди, которые сегодня вошли в состав кабинета министров под руководством Иона Кику, это «известные ДПМовцы».