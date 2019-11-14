Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Парламент утвердил новый состав правительства Молдовы

    14.11.2019 16:15 TVC21 Новости - Политика

    Парламент на заседании 14 ноября проголосовал за вынесение вотума доверия новому составу правительства во главе с Ионом Кику. За новое правительство проголосовали депутаты от ПСРМ и ДПМ, всего 62 голоса.

    Ион Кику был предложен вчера на должность премьера президентом Игорем Додоном, после отставки правительства Майи Санду.

    Кику мотивировал спешку, с которой он создал новый состав правительства, и предложение о его утверждении в парламенте тем, что страна находится в политическом кризисе в преддверии зимы.

    «Политический кризис, начавшийся несколько дней назад, может иметь чрезвычайно серьезные последствия во всех социально-экономических сферах страны. Поэтому любой день продления этого кризиса еще больше усугубит ситуацию в стране», - сказал Кику.

    Лидер парламентской фракции ПДС Игорь Гросу заявил, что люди, которые сегодня вошли в состав кабинета министров под руководством Иона Кику, это «известные ДПМовцы». 

    Обновлено ( 14.11.2019 16:17 )  