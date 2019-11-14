Ион Кику представит в парламент список членов кабинета министров

Ион Кику направил в парламент запрос с просьбой включить вопрос о назначении нового кабинета министров в повестку дня сегодняшнего заседания.

Спикер парламента Зинаида Гречаный объявила перерыв на один час для того, чтобы Кику провел консультации с парламентскими фракциями и представил состав кабинета министров.

Согласно источникам информационного портала Unimedia, Фадей Нагачевски, советник Зинаиды Гречаный, может быть назначен министром юстиции.Ион Пержу, советник Игоря Додона в агропромышленной области и сфере государственного управления, может стать новым министром сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, сообщает unimedia.info

Василий Шова может быть оставлен на посту заместителя премьер-министра по реинтеграции. Министром обороны может стать Виктор Гайчук, советник Игоря Додона по обороне.

Нынешний министр обороны Павел Войку может стать кандидатом на пост министра внутренних дел. Сергей Пушкуца может быть назначен на должность министра финансов, а бывший посол Республики Молдова в США, Китае и Германии Аурел Чокой – министром иностранных дел и европейской интеграции.

Виорика Думбравяну, советник президента в области социального развития, может быть назначена министром здравоохранения, труда и социальной защиты.

Анатол Усатый может возглавить Министерство экономики и инфраструктуры.

Корнелиу Попович, советник Додона в области образования, возможно возглавит министерство образования, культуры и исследований.

Вчера Игорь Додон выдвинул кандидатуру Иона Кику на пост премьер-министра в новом правительстве меньшинства.