Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Ион Кику официально объявлен кандидатом в премьер-министры Молдовы

    13.11.2019 23:52 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    Ион Кику – кандидат в премьер-министры Молдовы. Об этом В рамках брифинга объявил глава государства.

    Глава государства отметил, что «в ситуации, когда парламентские фракции не могут прийти к консенсусу и сформировать новое большинство, его задача как президента – запустить процесс формирования нового правительства, поскольку страна не может долго находиться в ситуации кризиса, тем более, когда на пороге – зима».

    По словам Игоря Додона, Ион Кику – это профессионал, технократ, который не состоял ни в одной партии, и который, по мнению президента, сможет справиться со всеми вызовами, которые предстоят.

    Кроме того, глава государства сегодня также подписал указ об отставке правительства Майи Санду на основании вчерашнего решения парламента о вынесении вотума недоверия.

     