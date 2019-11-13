Ион Кику официально объявлен кандидатом в премьер-министры Молдовы

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Ион Кику – кандидат в премьер-министры Молдовы. Об этом В рамках брифинга объявил глава государства.

Глава государства отметил, что «в ситуации, когда парламентские фракции не могут прийти к консенсусу и сформировать новое большинство, его задача как президента – запустить процесс формирования нового правительства, поскольку страна не может долго находиться в ситуации кризиса, тем более, когда на пороге – зима».

По словам Игоря Додона, Ион Кику – это профессионал, технократ, который не состоял ни в одной партии, и который, по мнению президента, сможет справиться со всеми вызовами, которые предстоят.

Кроме того, глава государства сегодня также подписал указ об отставке правительства Майи Санду на основании вчерашнего решения парламента о вынесении вотума недоверия.