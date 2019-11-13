Владимир Чеботарь: Вокруг должности генпрокурора создали слишком большой ажиотаж

Депутат ДПМ Владимир Чеботарь считает, что реформа юстиции это искоренение коррупции в правоохранительных органах, улучшение кадров, а генпрокурор – менеджерская и административная должность. И не надо создавать такой ажиотаж при назначении на эту должность. Об этом заявил депутат ДПМ в эфире программы «Главное», передает eNews.

На вопрос ведущей, был бы Александр Стояногло хорошим генпрокурором, Владимир Чеботарь ответил: «Не хочу говорить хорошее или плохое о ком-то. Посмотрите на таблицу, которая была представлена общественности. Там почти все дали самые высокие оценки Стояногло. У меня есть вопросы, почему господин Глигор не набрал то количество баллов, которое он заслуживает. Мы все знаем, что он принципиальный человек, который имеет хорошее образование, знания и мог быть хорошим кандидатом. Но результаты есть, и мнения членов комиссии должны быть учтены. Кстати, у Глигора было достаточно баллов, но его даже не включили в список претендентов».

Депутат напомнил, что правительство заявило, что оно гарант правильности решений комиссии. «Но оно не приняло меры, и потому само должно было подать в отставку. С чего они взяли, что назначение генпрокурора это и есть реформа юстиции, которая изменит все? Роль генпрокурора больше административная, менеджерская. Ее эффективность можно увеличить путем усиления компетенции и независимости прокуроров по делу. И надо обновить процессуальный кодекс. Там есть куча проблем. Надо заниматься вопросами коррупции внутри системы», сказал Чеботарь.

Ведущая напомнила, что Закон о генпрокуратуре был изменен в 2016 году и сразу генпрокурором был назначен Эдуард Хорунжен. Почему тогда не были проведены необходимые изменения?

«Мы над ними работали с конкретной программой и финансированием немецкого правительства. У нас было много накопленных вопросов и решений по ним. Нам просто не хватило времени" - сказал Чеботарь.