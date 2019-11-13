Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Гайк Вартанян: Если бы мы не остановили Санду, она придумала бы новый закон

    13.11.2019 23:18 TVC21 Новости - Политика

    Депутат Партии социалистов Гайк Вартанян уверен, что если бы сейчас не остановили Майю Санду, то нет никакой гарантии, что через 2 недели она не придумала бы новый закон. Такое мнение он высказал в эфире программы «Главное».

    "После того как Закон согласовывается в коалиции, он должен быть отправлен в Венецианскую комиссию. Если бы все это прошло, тогда можно было бы обсуждать закон. Так как мы были не согласны, премьер-министр должна была взять на себя ответственность, но она сделала наоборот", - отметил Вартанян.

    Он подчеркнул, что через две недели премьер-министр могла снова придумать какие-то законы, но у депутата возник вопрос, для чего нужна была коалиция и договор.

     

     