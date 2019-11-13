Гайк Вартанян: Если бы мы не остановили Санду, она придумала бы новый закон

Депутат Партии социалистов Гайк Вартанян уверен, что если бы сейчас не остановили Майю Санду, то нет никакой гарантии, что через 2 недели она не придумала бы новый закон. Такое мнение он высказал в эфире программы «Главное».

"После того как Закон согласовывается в коалиции, он должен быть отправлен в Венецианскую комиссию. Если бы все это прошло, тогда можно было бы обсуждать закон. Так как мы были не согласны, премьер-министр должна была взять на себя ответственность, но она сделала наоборот", - отметил Вартанян.

Он подчеркнул, что через две недели премьер-министр могла снова придумать какие-то законы, но у депутата возник вопрос, для чего нужна была коалиция и договор.