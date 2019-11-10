Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Александр Слусарь: Нэстасе не будет предложен на должность генерального прокурора

    10.11.2019 22:22 TVC21 Новости - Политика

    Вице-председатель парламента от фракции ППДП Александр Слусарь опроверг все слухи о том, что на должность генерального прокурора может быть предложена кандидатура Нэстасе. Об этом он заявил в эфире программе «Главное».

    Александр Слусарь подтвердил, что кандидатура Нэстасе обсуждалась, но добавил, что его кандидатура не будет предложена.

    "Я уже сказал на брифинге, но хочу повторить, так как встреча с партией социалистов не была публичной. Мы должны исключить всякие спекуляции. Андрей Нэстасе ни при каких вариантах не будет предложен на должность генерального прокурора. Точка", – заявил Слусарь.

     

     