Александр Слусарь: Нэстасе не будет предложен на должность генерального прокурора

Вице-председатель парламента от фракции ППДП Александр Слусарь опроверг все слухи о том, что на должность генерального прокурора может быть предложена кандидатура Нэстасе. Об этом он заявил в эфире программе «Главное».

Александр Слусарь подтвердил, что кандидатура Нэстасе обсуждалась, но добавил, что его кандидатура не будет предложена.

"Я уже сказал на брифинге, но хочу повторить, так как встреча с партией социалистов не была публичной. Мы должны исключить всякие спекуляции. Андрей Нэстасе ни при каких вариантах не будет предложен на должность генерального прокурора. Точка", – заявил Слусарь.