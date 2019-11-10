Григорий Новак: Объективных причин пойти таким путем у Санду не было

В парламенте, наверное, давно не было таких жарких споров. Эмоции зашкаливали в среде союзников – ПСРМ и ACUM.

Ведь речь шла о вотуме недоверия правительству. Окончательное решению не было принято и заседание перенесли на следующую неделю. Ситуацию в программе «Главное» прокомментировал депутат ПСРМ Григорий Новак, передает enews.md

Ведущая задала депутату вопрос: "Вы выдвигаете вотум недоверия правительству, за которое, будучи в одной коалиции, голосовали? То есть партию социалистов не устраивает, как работает и коалиция, и правительство?», на который Григорий Новак ответил:

«Мы сделали ссылку на нарушение отдельного пункта соглашения, привели много аргументов, почему мы против этого. Первое - потому что это противоречит Конституции. Второе – мы социалисты никогда не отказывались голосовать за определенные законопроекты по реформированию юстиции. У нас была встреча с госпожой Санду. Я тоже задал этот вопрос: сколько законопроектов предложил минюст и мы их не поддержали. Ответ простой: минюст выступил только с одной инициативой, и мы ее поддержали. То есть объективных причин пойти этим путем, как решила Санду, не было. Мы сказали: Все наша фракция депутатов, все 36 депутатов, на сегодняшний день поддерживают правительство Санду и готовы голосовать за реформы юстиции, помогать, если необходимо. Мы должны пойти естественным, законным путем".