Телевизионный канал Молдовы - TVC21

  • Последние новости

    Чубашенко: Запад создал у нас огромную сеть из сотен НПО, которые занимаются разными аспектами политики
    Фото: TVC21 Запад создал у нас огромную сеть из сотен НПО, которые занимаются разными аспектами политики . Неужели для ...
    16
    Александр Слусарь: Нэстасе не будет предложен на должность генерального прокурора
    Вице-председатель парламента от фракции ППДП Александр Слусарь опроверг все слухи о том, что на должность генерального ...
    8
    Серафим Урекян: Будет очень глупо, если в результате одного каприза придется идти на выборы
    Фото: TVC21 Серафим Урекян считает необоснованными заявления премьер-министра Майи Санду, согласно которым в случае ...
    30
    Григорий Новак: Объективных причин пойти таким путем у Санду не было
    В парламенте, наверное, давно не было таких жарких споров. Эмоции зашкаливали в среде союзников – ПСРМ и ACUM. ...
    19
    Дмитрий Чубашенко: блок ACUM намерен зачистить политическое поле, прежде всего ПСРМ
    Фото: TVC21 Журналист, политический аналитик Дмитрий Чубашенко считает, что блок ACUM хочет назначить своего прокурора ...
    325
    Ион Кику обвинил Санду в попытке захвата государства
    Фото: TVC21 Советник президента Ион Кику посоветовал Майе Санду сделать все, что "в ее силах, чтобы избежать углубления ...
    395
    ПСРМ выдвинула вотум недоверия правительству Майи Санду
    Фракция ПСРМ зарегистрировала в парламенте инициативу о выражении вотума недоверия правительству Майи Санду, которое ...
    223
    Канду: Мы никак не можем не голосовать за отставку правительства Санду
    Канду утверждает, что ДПМ не может не голосовать за отставку правительства, возглавляемого Майей Санду, учитывая нынешнюю ...
    130
    Игорь Додон: Депутаты из блока ACUM, как и социалисты, хотят продолжения коалиции
    Депутаты из блока ACUM, как и социалисты, хотят продолжения коалиции и ищут возможность ее сохранить. Об этом сообщил президент ...
    214
    Александр Слусарь: Мяч на стороне социалистов. Докажите, что Додон не «Плахотнюк-2»
    Вице-спикер парламента от фракции ППДП Александр Слусарь заявил, что у главы государства Игоря Додона в настоящее время ...
    235

    • Григорий Новак: Объективных причин пойти таким путем у Санду не было

    10.11.2019 22:02 TVC21 Новости - Политика

    В парламенте, наверное, давно не было таких жарких споров. Эмоции зашкаливали в среде союзников – ПСРМ и ACUM.

    Ведь речь шла о вотуме недоверия правительству. Окончательное решению не было принято и заседание перенесли на следующую неделю. Ситуацию в программе «Главное» прокомментировал депутат ПСРМ Григорий Новак, передает enews.md    

    Ведущая задала депутату вопрос: "Вы выдвигаете вотум недоверия правительству, за которое, будучи в одной коалиции, голосовали? То есть партию социалистов не устраивает, как работает и коалиция, и правительство?», на который Григорий Новак ответил:

    «Мы сделали ссылку на нарушение отдельного пункта соглашения, привели много аргументов, почему мы против этого. Первое - потому что это противоречит Конституции. Второе – мы социалисты никогда не отказывались голосовать за определенные законопроекты по реформированию юстиции. У нас была встреча с госпожой Санду. Я тоже задал этот вопрос: сколько законопроектов предложил минюст и мы их не поддержали. Ответ простой: минюст выступил только с одной инициативой, и мы ее поддержали. То есть объективных причин пойти этим путем, как решила Санду, не было. Мы сказали: Все наша фракция депутатов, все 36 депутатов, на сегодняшний день поддерживают правительство Санду и готовы голосовать за реформы юстиции, помогать, если необходимо. Мы должны пойти естественным, законным путем".

     

     