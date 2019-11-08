Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • ПСРМ выдвинула вотум недоверия правительству Майи Санду

    08.11.2019 18:06 TVC21 Новости - Политика

    Фракция ПСРМ зарегистрировала в парламенте инициативу о выражении вотума недоверия правительству Майи Санду, которое под свою ответственность изменило процедуру назначения генерального прокурора.

    Об этом на заседании парламента в пятницу сообщил депутат от ПСРМ Василий Боля. По мнению социалистов, правительство Санду нарушило основные демократические принципы, присущие любому обществу, и изменило правила игры во время игры.

    „Были проигнорированы все хорошие практики в области назначения независимого генерального прокурора, проигнорирована Конституция своей страны и мнение Венецианской комиссии, предпочитая не ждать”, - сказал Боля.

    По словам социалиста, произошла подмена парламента в вопросе колоссального общественного интереса, были исключены публичные дебаты, проигнорирован принцип прозрачности принятия решений и консультации с обществом. „И, самое худшее в сложившейся ситуации — это пренебрежение доверием политических и международных партнеров, к поддержке которых правительство постоянно обращается, а теперь демонстративно проигнорирует их мнением”, - заявил депутат.

    Отставка кабинета будет обсуждаться на следующем заседании законодательного органа в ближайшие дни. Поддержать вотум недоверия ПСРМ уже выразила готовность оппозиционная Демократическая партия Молдовы.

     