Телевизионный канал Молдовы - TVC21

  • Последние новости

    Канду: Мы никак не можем не голосовать за отставку правительства Санду
    Канду утверждает, что ДПМ не может не голосовать за отставку правительства, возглавляемого Майей Санду, учитывая нынешнюю ...
    9
    Игорь Додон: Депутаты из блока ACUM, как и социалисты, хотят продолжения коалиции
    Депутаты из блока ACUM, как и социалисты, хотят продолжения коалиции и ищут возможность ее сохранить. Об этом сообщил президент ...
    26
    Александр Слусарь: Мяч на стороне социалистов. Докажите, что Додон не «Плахотнюк-2»
    Вице-спикер парламента от фракции ППДП Александр Слусарь заявил, что у главы государства Игоря Додона в настоящее время ...
    30
    ПСРМ: Сегодня мы видим симбиоз Плахотнюка и Филата в образе Санду
    Единственный выход из сложившейся ситуации – это отзыв законопроекта, ответственность за который правительство взяло ...
    31
    Андрей Нэстасе: Можно было бы избежать взятие ответственности, если социалисты были бы более открытыми
    Если было бы больше открытости со стороны социалистов и президента Республики Молдова Игоря Додона, не было бы необходимости ...
    57
    Майя Санду: Мы готовы к досрочным выборам
    Если ПСРМ продолжит настаивать на этих условиях и разрушит правящую коалицию и будут досрочные выборы и по словам Майи ...
    132
    ПСРМ высказывается категорически против назначения генерального прокурора по политическим критериям
    ПСРМ высказывается категорически против назначения генерального прокурора по политическим критериям. Об этом говорится ...
    203
    Ион Кику ответил Андрею Нэстасе на заявление о чистке в медиапространстве: Необдуманное заявление
    Фото: TVC21 Советник президента, экс-министр финансов Ион Кику посчитал необдуманными заявления министра внутренних ...
    138
    Майя Санду готова в парламенте обсудить вотум недоверия, вынесенный ДПМ
    Премьер-министр Майя Санду заявила, что готова прийти в парламент и ответить на вопросы демократов, обозначенные в ранее ...
    259
    Андриан Канду: ДПМ вернется к власти раньше, чем думают некоторые
    Фото: TVC21 Демократическая партия Молдовы (ДПМ) вернется к власти раньше, чем думают некоторые. Об этом заявил депутат-демократ ...
    202

    • Игорь Додон: Депутаты из блока ACUM, как и социалисты, хотят продолжения коалиции

    08.11.2019 13:28 TVC21 Новости - Политика

    Депутаты из блока ACUM, как и социалисты, хотят продолжения коалиции и ищут возможность ее сохранить. Об этом сообщил президент Игорь Додон после состоявшихся сегодня встреч с депутатами трёх парламентских  фракций: ПСРМ, ACUM – ПДС и ACUM-ППДП. О результатах он сообщил на пресс-конференции.

    «Насколько я понял, социалисты рассматривают только два возможных сценария: или премьер отзывает инициативу о взятии ответственности, которая была принята 2 дня назад, как считают социалисты, в нарушение подписанного ранее соглашения, или социалисты готовы выдвинуть вотум недоверия правительству. Депутаты из блока ACUM, как и социалисты, хотят продолжения коалиции. Есть единая позиция: что нужно найти компромисс, сохранить правительство и идти дальше. ACUM хотят сохранить инициативу или готовы отозвать ее, если параллельно с этим этот проект примет парламентское большинство. То есть, социалисты говорят: отзыв инициативы и начало переговоров. ACUM говорит: можно отозвать инициативу, но только при условии, что до конца дня депутаты примут эту инициативу сразу в двух чтениях», – рассказал президент.

    Сам глава государства считает, что блок  ACUM должен отозвать эту инициативу и отправить ее на экспертизу Венецианской комиссии.

    Подводя итог, Игорь Додон заявил, что есть три возможных варианта: правительство отзывает свою инициативу, правительство не отзывает свою инициативу и ПСРМ регистрирует вотум недоверия, правительство отзывает инициативу и сегодня же парламент принимает аналогичный проект.

     