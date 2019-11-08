Игорь Додон: Депутаты из блока ACUM, как и социалисты, хотят продолжения коалиции

Депутаты из блока ACUM, как и социалисты, хотят продолжения коалиции и ищут возможность ее сохранить. Об этом сообщил президент Игорь Додон после состоявшихся сегодня встреч с депутатами трёх парламентских фракций: ПСРМ, ACUM – ПДС и ACUM-ППДП. О результатах он сообщил на пресс-конференции.

«Насколько я понял, социалисты рассматривают только два возможных сценария: или премьер отзывает инициативу о взятии ответственности, которая была принята 2 дня назад, как считают социалисты, в нарушение подписанного ранее соглашения, или социалисты готовы выдвинуть вотум недоверия правительству. Депутаты из блока ACUM, как и социалисты, хотят продолжения коалиции. Есть единая позиция: что нужно найти компромисс, сохранить правительство и идти дальше. ACUM хотят сохранить инициативу или готовы отозвать ее, если параллельно с этим этот проект примет парламентское большинство. То есть, социалисты говорят: отзыв инициативы и начало переговоров. ACUM говорит: можно отозвать инициативу, но только при условии, что до конца дня депутаты примут эту инициативу сразу в двух чтениях», – рассказал президент.

Сам глава государства считает, что блок ACUM должен отозвать эту инициативу и отправить ее на экспертизу Венецианской комиссии.

Подводя итог, Игорь Додон заявил, что есть три возможных варианта: правительство отзывает свою инициативу, правительство не отзывает свою инициативу и ПСРМ регистрирует вотум недоверия, правительство отзывает инициативу и сегодня же парламент принимает аналогичный проект.