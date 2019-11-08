Александр Слусарь: Мяч на стороне социалистов. Докажите, что Додон не «Плахотнюк-2»

Вице-спикер парламента от фракции ППДП Александр Слусарь заявил, что у главы государства Игоря Додона в настоящее время есть возможность доказать, что он не «Плахотнюк-2». Заявление было сделано на пресс-конференции после встречи парламентских фракций ППДП и ПДС с президентом Игорем Додоном.

«На встрече мы подтвердили свою позицию о важности реформы правосудия. Мы хотим фактов, а не разговоров. Оставляя в стороне слухи, мы не видим, почему предложение правительства называется политическими действиями, но тот факт, что президент страны, который объявляет себя неформальным лидером социалистов, когда он назначает генерального прокурора в качестве последнего участника процесса, не является политической акцией ? Мы готовы сохранить это парламентское большинство, но не любой ценой», - сказал Александр Слусарь.

«Захват государства начался с должности генерального прокурора. По этой причине он не занимается правосудием. Мы готовы сотрудничать в других областях, но не любой ценой. Мяч находится на стороне социалистов», - добавил вице-спикер.

Напомним, что сегодня, в 15:00, состоится пленарное заседание парламента, на котором социалисты, возможно, выдвинут вотум недоверия правительству Майи Санду, которое в четверг взяло на себя ответственность за изменение Закона о прокуратуре таким образом, чтобы премьер-министр могла выдвигать кандидатов на должность генерального прокурора.