ПСРМ: Сегодня мы видим симбиоз Плахотнюка и Филата в образе Санду

Единственный выход из сложившейся ситуации – это отзыв законопроекта, ответственность за который правительство взяло на себя, а затем этот проект должен быть рассмотрен в парламенте и вынесен на голосование. Об этом заявил депутат от Партии социалистов Василе Боля по окончании совещания фракции, в котором участвовала и премьер-министр Майя Санду.

Боля напомнил, что месяц назад было подписано политическое соглашение об управлении страной. Документ, наряду со спикером и президентом, подписала и премьер-министр, а также все представители парламентского большинства. Однако всё это время коллеги по блоку “АКУМ” и сама глава кабмина грубо нарушали это соглашение.

«6 ноября был “поставлен крест” на положения закона, был аннулирован конкурс, а госпожа премьер за спиной, исподтишка, пришла с проектом о взятии ответственности, посредством которого она хочет лично отбирать кандидатов на пост генерального прокурора, не учитывая мнение самой крупной фракции в Парламенте РМ, состоящей из 36 депутатов, которая до сих поддерживала абсолютно все инициативы, исходившие от правительства или блока “АКУМ”, абсолютно всё, соблюдая это соглашение слово в слово. 6 ноября произошли две вещи: изменились правила игры во время игры, а мы знаем, что так поступал только Владимир Плахотнюк. А это соглашение было просто разорвано. Так поступал Владимир Филат. Сегодня мы видим симбиоз Плахотнюка и Филата в образе Санду, в том, что она сделала. Она пренебрегла целой командой ПСРМ, с которой состоит в коалиции, и которая поддержала ее в полном составе 8 июня», – сказал депутат.

Василе Боля заявил, что по итогам полуторачасового совещания депутаты-социалисты считают, что они желают сохранить эту коалицию, это правительство, что три составляющих коалиции должны двигаться вперёд вместе. А при наличии каких-либо проблем ПСРМ готова предоставить экспертную помощь в деле реформирования юстиции. По словам депутата, единственным выходом из этой ситуации является отзыв проекта о принятии кабмином ответственности на себя и обсуждение этого проекта в законодательном собрании. Социалист добавил, что до 15.00, когда начнётся заседание парламента, время ещё есть, и оно покажет, какими окажутся окончательные решения.