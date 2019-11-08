Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Андрей Нэстасе: Можно было бы избежать взятие ответственности, если социалисты были бы более открытыми

    08.11.2019 12:32 TVC21 Новости - Политика

    Если было бы больше открытости со стороны социалистов и президента Республики Молдова Игоря Додона, не было бы необходимости брать правительству ответственность за изменение способа отбора кандидатов на должность генерального прокурора, это можно было бы решить в парламенте. Об этом заявил председатель Партии „Платформа достоинство и правда”, министр внутренних дел Андрей Нэстасе.

    „Учитывая то, как проводились процессы, произошла полная дискредитация этого конкурса, в основе которого лежали наши лучшие намерения. Я боюсь, что это продлится еще долго, поэтому было необходимо принятие ответственности правительством, которое с самого начала предлагало в качестве приоритета реформирование юстиции, искоренение коррупции, устранение всех схем в национальной экономике и, конечно же, предоставление людям справедливости и лучшей жизни”, - заявил Андрей Нэстасе в эфире программы на общественном телеканале Moldova 1.

    Андрей Нэстасе отмечает, что нынешняя власть сделала много хорошего и добилась больших успехов, но когда дело дошло до реформирования правосудия, было установлено, что „у кого-то есть страх перед независимым прокурором, который не будет отвечать на политические приказы”. Лидер ППДП утверждает, что в данном случае речь идет о президенте Игоре Додоне. „Во-первых, речь идет о президенте Додоне. Это ясно, это видно невооруженным глазом. Я не могу сказать полностью о социалистах, и я уверен, что в Демократической партии есть еще люди, которые не обязательно против такого закона, потому что не все крали, не все они попадают под уголовную ответственность”,- заявил политик.

    Министр говорит, что принятие ответственности правительством Санду оправдано с точки зрения той ситуации, в которой находится на данный момент Республика Молдова.

    В то же время Андрей Нэстасе опровергает последние слухи о том, что якобы он может быть предложен на должность генерального прокурора. „К сожалению, я больше не могу реализовать свою студенческую мечту о том, чтобы попасть в прокуратуру, во главе этого учреждения, потому что в 2015 году мне пришлось вступить в политику, возглавить партию, которой я руковожу и сегодня, и это создает определенные трудности для продвижения на подобные должности”, - сказал Андрей Нэстасе.

     