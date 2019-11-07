Майя Санду: Мы готовы к досрочным выборам

Если ПСРМ продолжит настаивать на этих условиях и разрушит правящую коалицию и будут досрочные выборы и по словам Майи Санду, блок ACUM готов к этому сценарию,

«Я не понимаю, почему госпожа Стамате должна расплачиваться за это. Это было общее решение, которое я поддержала. Мы готовы к досрочным выборам, если это цена, которую необходимо заплатить за справедливое правосудие и по-прежнему считаем, что эта реформа является самой важной. Судьба страны в ближайшие годы зависит от того, как нам удастся продвинуться в этой реформе», - заявила Майя Санду.

Глава правительства также отметила, что в парламенте некоторые депутаты напуганы реформой правосудия: «Многие в парламенте боятся честного прокурора. При обсуждении вотума недоверия мы увидим, кто боится реформы правосудия. Пусть заявят об этом публично».

Майя Санду также заявила, что она не намеревалась разрушать коалицию с ПСРМ, но ее вмешательство было необходимым, чтобы убедиться, что «выборы генерального прокурора, важного элемента реформы, проходят успешно».

«Не идет речь о каких-либо играх. Это наша основная миссия», - заявила премьер.

Майя Санду также обратилась к Игорю Додону, посоветовав ему «поговорить с людьми, которые голосовали за него, и спросить их, хотят ли они, чтобы генеральный прокурор навел порядок в правосудии».