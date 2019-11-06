Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • ПСРМ высказывается категорически против назначения генерального прокурора по политическим критериям

    06.11.2019 15:37 TVC21 Новости - Политика

    ПСРМ высказывается категорически против назначения генерального прокурора по политическим критериям. Об этом говорится в пресс-релизе формирования. Реакция поступила после того, как премьер-министр Майа Санду заявила о намерении взять на себя ответственность за назначение главы ведомства.

    «ПСРМ выступает категорически против инициатив со стороны любого политика попытаться назначить нового генерального прокурора по политическим критериям и осуждает эту попытку политически подчинить себе этот институт. Мы призываем политиков прекратить продвигать такие пиар-трюки, которые в действительности скрывают их неспособность сделать что-то хорошее для граждан страны», - говорится в пресс-релизе.

    Отмечается, что в ближайшее время будут созваны заседания парламентской фракции и Республиканского совета ПСРМ, где будут приняты соответствующие решения, дабы не допустить «скатывания страны в тотальный кризис по вине некоторых безответственных и незрелых политиков».

    Обновлено ( 06.11.2019 19:05 )  