Андриан Канду: ДПМ вернется к власти раньше, чем думают некоторые

Фото: TVC21

Демократическая партия Молдовы (ДПМ) вернется к власти раньше, чем думают некоторые. Об этом заявил депутат-демократ Андриан Канду. По его словам, до тех пор ДПМ создаст конструктивную оппозицию и будет оказывать давление на нынешнее правительство. В то же время Андриан Канду говорит, что ДПМ готова вести переговоры с любой политической партией, чтобы сформировать новое парламентское большинство, передает IPN.

Андриан Канду заявил, что ДПМ хочет быть у власти для того, чтобы иметь возможность и далее доставлять результаты гражданам. „Демократическая партия должна оказать конструктивное давление на правительство, чтобы оно начало давать результаты гражданам. Поэтому мы ждем Майю Санду с ее командой в парламенте, когда будет обсуждаться вотум недоверия по двум направлениям: экономическому и социальному”, - заявил Андриан Канду в ходе программы „Important”.

По его словам, правительство Санду пока не предоставило конкретных вещей гражданам и только приостановило или отменило важные социальные проекты, инициированные предыдущей властью.

На вопрос, будет ли ДПМ выступать за досрочные парламентские выборы, Андриан Канду отметил, что явка избирателей на последних местных выборах показала, что люди устали от выборов. „ДПМ хочет вернуться к власти и может сделать это и без досрочных выборов”, - заявил Андриан Канду но не уточнил, как именно.

В этом контексте Андриан Канду отметил, что ДПМ готова вести переговоры с любыми политическими формированиями, чтобы сформировать новое большинство в парламенте. „Если в настоящее время некоторые члены правящей коалиции готовы говорить с Демократической партией, чтобы создать определенное строительство, которое приведет к тому, чтобы начать поставлять гражданам результаты, тогда ДПМ открыта для таких дискуссий, независимо от политического цвета. Я заметил, что в последние годы очень сильно акцентируется внимание на геополитике и политическом цвете, что идет в ущерб гражданам и проблемам населенных пунктов”, - заявил политик.

ДПМ в настоящее время находится в оппозиции после того, как в июне уступила власть правящей коалиции, сформированной Блоком ACUM и Партией социалистов.