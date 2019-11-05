Андрей Нэстасе: Мы не будем создавать политические коалиции ради должностей

блока ACUM на пост генерального мэра Кишинева Андрей Нэстасе в ходе первого публичного выступления после поражения на всеобщих местных выборах в Кишиневе заявил, что он против создания коалиции с социалистами в МСК, но поддержит «любой проект, который принесет пользу гражданам».

«Желаю Иону Чебану успехов в выполнении обещаний, данных в ходе избирательной программы. Я заверяю его, что наши советники будут поддерживать его в любом проекте, который принесет пользу гражданам. Мы будем поддерживать решение проблем города, но мы не будем создавать политические коалиции ради должностей. Я сделаю все возможное, чтобы принести пользу на любой должности, которую я буду занимать», - сказал Андрей Нэстасе.

Нэстасе подчеркнул, что на этих выборах были не только неравные медийные возможности, но и финансовые, что оказало влияние на выбор избирателей.

«Некоторые граждане считают, что мы движемся недостаточно быстро. Хочу прояснить: блок ACUM не будет отклоняться от реформы судебной системы и прокуратуры. Вместе с коллегами из ППДП мы проведем анализ и через месяц обсудим эти предложения на форуме партии. Мы также проведем внутреннюю реформу партии и пересмотрим метод взаимодействия как внутри формирования, так и с избирателями», - сказал лидер ППДП.