Игорь Додон: Необходимы скорейшие изменения в составе правительства

Президент Молдовы Игорь Додон обеспокоен „усиливающимся недовольством граждан по поводу деятельности правительства”. В ходе совместного заседания с фракцией Партии социалистов глава государства констатировал, что необходимы скорейшие изменения в составе правительства, передаёт ipn.md.

„Попросил социалистов о проведении консультации по многим вопросам, беспокоящим граждан: отсутствие действий и результатов в социально-экономической сфере, тревожный рост преступности и резкое снижение уровня безопасности граждан, реформа юстиции и пути укрепления политической стабильности в стране”, - сообщил Игорь Додон на своей странице в Фейсбуке.

В то же время в пресс-релизе ПСРМ сообщается, что особое беспокойство, отмеченное в ходе дискуссии, связано с серьёзными недостатками в решении экономических и социальных вопросов, с полным отсутствием видения и действий по решению проблем граждан, а также с драматичной ситуацией в сфере безопасности граждан, которые ежедневно сталкиваются со случаями угрозы жизни людей.

В пресс-релизе уточняется, что достигнута договорённость о проведении дискуссий с правительством и должностными лицами из отраслевых министерств, включая парламентские слушания, дискуссии с партнёрами по коалиции, с тем, чтобы найти наилучшие способы повышения эффективности работы правительства. Обсуждения также будут включать предложения по отставкам тех министров, которые плохо справляются с подведомственными им направлениями.

Ещё одной темой, которую президент Игорь Додон обсудил с фракцией ПСРМ, стала реформа правосудия. Были обсуждены и проблемы, возникшие в ходе осуществления этой реформы, элементы критики в заключении Венецианской комиссии по предложенной правительством концепции, путаница вокруг конкурса на должность генерального прокурора, организованного Министерством юстиции. А именно – те „методы, которыми отдельные политические деятели всё ещё пытаются установить контроль над этим конкурсом, уже нарушив законный срок – 1 ноября, когда правительство должно было направить в Высший совет прокуроров список из четырёх кандидатов, прошедших этап предварительного отбора”.

Согласно пресс-релизу ПСРМ, вопросы, обсуждавшиеся сегодня на встрече с президентом Игорем Додоном, будут проанализированы и на заседании Республиканского совета ПСРМ, которое состоится в ближайшее время. Там же „будут приняты надлежащие политические решения для того, чтобы мы имели возможность соблюсти обязательство перед гражданами по поддержке правительства, работающего ради их блага”.