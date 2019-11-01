Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Серафим Урекян: Приходите на выборы и голосуйте за Чебана!

    01.11.2019 15:42 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    Последние 15 лет столичная власть была чересчур политизированной, уверен что, пришло время, чтобы к руководству городом пришел настоящий хозяйственник, который положит конец разрушению Кишинева. 

    Так считает бывший градоначальник Серафим Урекян. На предстоящих в воскресенье выборах генерального примара он будет голосовать за Иона Чебана, и призывает к этому всех граждан

    Бывший генпримар считает, что все жители муниципия должны сделать правильный выбор, от которого зависит дальнейшее развитие Кишинева. В ближайшее воскресенье Серафим Урекян проголосует за кандидата ПСРМ Иона Чебана, и призывает к этому всех граждан.

     – Я призываю отдать свой голос за того, кто знает город, у кого есть поддержка на “верхних этажах” страны, и думаю, что, имея поддержку в Муниципальном совете, сможет решить проблемы нашего города. Я отдам свой голос за Иона Чебана и призываю вас всех сделать этот выбор. Я призываю вас всех быть ответственными, преодолеть свои амбиции, прийти в воскресенье на выборы и не позволить решить свою судьбу кому-то другому. Это наше будущее, это будущее наших близких, наших детей и наших внуков. Любите свой город, любите столицу РМ! Приходите на выборы, голосуйте за Иона Чебана! – призвал Серафим Урекян. 

     