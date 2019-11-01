Телевизионный канал Молдовы - TVC21

  • Последние новости

    Серафим Урекян: Приходите на выборы и голосуйте за Чебана!
    Фото: TVC21 Последние 15 лет столичная власть была чересчур политизированной, уверен что, пришло время, чтобы к руководству ...
    1
    Богдан Цырдя: ДПМ переходит в глубокую оппозицию
      Молдавские демократы переходят в Молдове в глубокую оппозицию. Такое мнение высказал в эфире программы «Главное» ...
    30
    Низкая явка бельчан на местных выборах привела Усатого к победе в первом туре
    Кандидат в примары города Бельцы Ренато Усатый 20 октября одержал победу в первом туре набрав почти 62% голосов. Сразу же ...
    146
    Плахотнюк объявлен в международный розыск
    Бывший председатель Демократической партии Молдовы (ДПМ) Владимир Плахотнюк объявлен в международный и межгосударственный ...
    363
    Анатолий Маковей: Андрей Нэстасе не спешит очищать МВД от наследия Плахотнюка
    Полицейский обратил внимание премьер-министра Майи Санду на то, что за четыре с лишним месяца, которые прошли после смены ...
    911
    Кузьминский: В окружении Майи Санду нет российских агентов
    В окружении Майи Санду нет российских агентов влияния, а утверждающие обратное городят чушь.  ...
    458
    Чебан о снятии Кодряну с предвыборной гонки: Это подло
    Ион Чебан считает, что условия регистрации кандидатов на местных выборах были неравные. ...
    481
    Демидецкий: Ничто не вечно под луной, любая власть меняется
    Необходимо найти механизмы, которые позволят человеку, охраняющему закон, не бояться власти. ...
    520
    Гречаная: Мирная смена власти позволила Молдове стать открытой миру
    24 года назад Молдова стала членом Совета Европы. Для нашей страны это большая честь, но и ответственность. ...
    439
    Павел Филип: 83 победивших кандидата от блока ACUM и ПСРМ - бывшие примары-демократы, которых шантажировали представители коалиции
    словам лидера Демократической партии Павла Филипа, 83 кандидата от блока ACUM и ПСРМ, которые победили на выборах в первом ...
    344

    • Богдан Цырдя: ДПМ переходит в глубокую оппозицию

    01.11.2019 15:27 TVC21 Новости - Политика

     

    Молдавские демократы переходят в Молдове в глубокую оппозицию. Такое мнение высказал в эфире программы «Главное» на канале TVC 21 депутат от ПСРМ, политолог Богдан Цырдя.

    "Демократическая партия нынешние выборы проиграла. Она контролировала  28 районов, сегодня только шесть. А фактически почти ни в одном районе у  неё нет большинства, председателей районов от ДПМ не будет", - отметил  Богдан Цырдя.

    "Прежде Демпартия контролировала 700 мэров, теперь только 190. И ещё  неизвестно, останутся ли эти мэры в ДПМ или перебегут в какую-то другую партию. 

    Кроме того, такие партии как «Шор», ЛДПМ, «Наша Партия» оказались в зоне четырёх процентов, то есть в зоне «плинтуса». У партии, так сказать, одного города. У НП – Бельцы, у «Шора» - Оргеев… 

    Вот такая ситуация сегодня в Молдове – местная публичная администрация полностью меняет окрас. А в частности, демократы переходят в глубокую  оппозицию. Объективно, на этих выборах они провалились, и сами это понимают…», - заявил Цырдя. 

     