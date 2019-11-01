Богдан Цырдя: ДПМ переходит в глубокую оппозицию

Молдавские демократы переходят в Молдове в глубокую оппозицию. Такое мнение высказал в эфире программы «Главное» на канале TVC 21 депутат от ПСРМ, политолог Богдан Цырдя.

"Демократическая партия нынешние выборы проиграла. Она контролировала 28 районов, сегодня только шесть. А фактически почти ни в одном районе у неё нет большинства, председателей районов от ДПМ не будет", - отметил Богдан Цырдя.

"Прежде Демпартия контролировала 700 мэров, теперь только 190. И ещё неизвестно, останутся ли эти мэры в ДПМ или перебегут в какую-то другую партию.

Кроме того, такие партии как «Шор», ЛДПМ, «Наша Партия» оказались в зоне четырёх процентов, то есть в зоне «плинтуса». У партии, так сказать, одного города. У НП – Бельцы, у «Шора» - Оргеев…

Вот такая ситуация сегодня в Молдове – местная публичная администрация полностью меняет окрас. А в частности, демократы переходят в глубокую оппозицию. Объективно, на этих выборах они провалились, и сами это понимают…», - заявил Цырдя.