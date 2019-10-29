Плахотнюк объявлен в международный розыск

Бывший председатель Демократической партии Молдовы (ДПМ) Владимир Плахотнюк объявлен в международный и межгосударственный розыск, сообщает Антикоррупционная прокуратура.

«Ввиду игнорирования повестки, выданной антикоррупционными прокурорами, и его неявки в орган уголовного преследования, гражданин Владимир Плахотнюк Георге (1966 год), первоначально объявленный в национальный розыск, и в отношении которого была применена мера пресечения — превентивный арест, был объявлен в международный и межгосударственный розыск Национальным антикоррупционным центром», — говорится в заявлении ПА.

Владимир Плахотнюк обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст.243 ч. 2 ст. (3) буква б) Уголовного кодекса Республики Молдова — отмывание денег, совершенное в очень больших пропорциях.