Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Плахотнюк объявлен в международный розыск

    29.10.2019 14:28 TVC21 Новости - Политика

    Бывший председатель Демократической партии Молдовы (ДПМ) Владимир Плахотнюк объявлен в международный и межгосударственный розыск, сообщает Антикоррупционная прокуратура. 

    «Ввиду игнорирования повестки, выданной антикоррупционными прокурорами, и его неявки в орган уголовного преследования, гражданин Владимир Плахотнюк Георге (1966 год), первоначально объявленный в национальный розыск, и в отношении которого была применена мера пресечения — превентивный арест, был объявлен в международный и межгосударственный розыск Национальным антикоррупционным центром», — говорится в заявлении ПА.

    Владимир Плахотнюк обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст.243 ч. 2 ст. (3) буква б) Уголовного кодекса Республики Молдова — отмывание денег, совершенное в очень больших пропорциях.

     

    Обновлено ( 29.10.2019 14:32 )  