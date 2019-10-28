Анатолий Маковей: Андрей Нэстасе не спешит очищать МВД от наследия Плахотнюка

Полицейский обратил внимание премьер-министра Майи Санду на то, что за четыре с лишним месяца, которые прошли после смены власти в Молдове, никто не расследует криминальную деятельность организованного преступного сообщества, руководившего страной в последние годы.

Бывший глава 6-го управления Генерального инспектората полиции МВД полковник Анатолий Маковей считает, что новый глава ведомства Андрей Нэстасе не спешит очищать систему от наследия режима Плахотнюка.Офицеры, совершавшие преступления и обеспечивавшие сохранение прежнего режима, остаются на своих должностях, старые схемы сохраняются, никто ничего не делает для их искоренения, а самого Плахотнюка никто не собирается объявлять в международный розыск. Об этом, и о многом другом, Маковей рассказал в передаче «Вечерний разговор» с Сергеем Скрипником на телеканале TVC21.

Бывший начальник управления МВД считает, что в последние годы страной руководило организованное преступное сообщество — объединение людей для совершения особо тяжких и тяжких преступлений. Сам состав преступления предопределяет собой пирамиду с четкой иерархией, с распределением ролей и невозможностью выйти из этой структуры. К сожалению, в последние годы частью криминального спрута было и министерство внутренних дел, которое использовалось верхушкой этой пирамиды для совершения тяжких преступлений. При Плахотнюке применить меры к участникам этой преступной группировки не представлялось возможным.

Во всех без исключения районных центрах, в городах на протяжении последних лет существовали и существуют до сих пор преступные группы, составленные из представителей правившей до июня Демократической партии — руководителей районов, полицейских, прокуроров, судей. Их деятельность, в основном, заключалась в массовом нарушении прав человека, в отбирании у других людей бизнесов путем рейдерских захватов, преследовании, в том числе уголовном, этих людей. Все нити вели к верхушке пирамиды – Плахотнюку и его приближенным. Во время выборов имел место подкуп избирателей, шантаж, другие преступления и правонарушения, которые четко указывают на существование этих преступных групп. В июне этого года преступное сообщество потеряло «голову», но сама эта структура осталась. Может быть, она не действует так, как раньше, но, почувствовав слабость и, может быть, в какой-то мере, некомпетентность нынешней власти в борьбе с этим злом, эти люди чувствуют себя очень комфортно и при новой власти.

Вся пресса сообщала о том, как 11 июня Маковей со своими коллегами в конце рабочего дня вышли к зданию парламента, объявили, что они поддерживают новую власть, и призвали других своих коллег последовать их примеру. На этих полицейских сразу же начали оказывать давление, их унижали, в их кабинетах проводились обыски, некоторые были вынуждены покинуть здание, выпрыгнув из окна. Команда на расправу с ними была дана сверху - Плахотнюком.

«Мы прежде всего граждане этой страны, а потом уже полицейские. Мы высказали свою позицию, как офицеры, присягнувшие народу, а не какому-то клану. Новое руководство отменило приказ о нашем увольнении, и мы потребовали проведения служебного расследования, чтобы все виноватые в этом инциденте были привлечены к ответственности. До сегодняшнего дня нет никакого служебного расследования, никто не привлечен к ответственности за совершенные нарушения и преступления», - говорит Маковей.

Более того, те, кто преследовал в июне полицейских, перешедших на сторону новой власти, спокойно работают в МВД, и не просто остались там, но и продолжают преследовать уже при новой власти тех, кого преследовали и при Плахотнюке. С теми, кто потребовал наказания для оборотней в погонах, служивших олигарху, пытаются расправиться и сегодня, только потому, что они потребовали наказания для своих преследователей. В результате всех этих интриг 3 сентября министр Нэстасе подписал приказ об увольнении Маковея, даже не выслушав его.

На замечание ведущего Сергея Скрипника о том, что «верхний уровень пирамиды ушел, средний и нижний уровень пирамиды не изменился», Маковей ответил утвердительно: «Остался тот же».

28 июня в МВД прошло совещание, на котором присутствовали все начальники управлений, их заместители и начальники отделов. Прибыли министр Нэстасе и начальник полиции. Маковей попросил слова и сказал, что в здании МВД на протяжении последних лет ломались судьбы людей, целых семей, здесь шились белыми нитками уголовные дела на невиновных людей, которых привлекали к уголовной ответственности, объявляли в розыск. В каждом полицейском управлении, в каждом подразделении, занимающимся оперативными разработками, было несколько человек, которые занимались заказными делами. В одном из управлений был целый отдел, который подчинялся не начальнику управления, а напрямую шефу полиции Георгию Кавкалюку. «По моим предположениям, они совершали преступления», - сказал Маковей.

Министр Нэстасе спросил, есть ли у Маковея конкретные предложения по исправлению ситуации. Тот предложил временно отстранить от исполнения служебных обязанностей всех начальников управлений, в том числе и самого себя, назначить служебное расследование, что, кто, как и когда делал на протяжении последних лет, и временно назначить исполняющими обязанности людей из тех же подразделений. Понимания у министра Нэстасе Маковей не встретил, что очень его удивило. Это было тем более странно , что сам Маковей (в то время он в полиции не работал) был активным участником акций протеста против режима Плахотнюка, которые организовывала платформа «Достоинство и правда» Андрея Нэстасе.

Глава управления Маковей пытался достучаться до руководства, писал рапорты, в которых сообщал, что поступает много информации о том, что на протяжении многих лет в отношении граждан Республики Молдова совершались противоправные действия, нарушались их права, незаконно возбуждались уголовные дела, отбирали бизнес, очень много людей попали под этот пресс по политическим мотивам. Для подтверждения или опровержения данной информации он предложил создать 35 групп по четыре офицера в каждой, штаб, который управляет всеми этими группами, и вызвался руководить этим штабом. Он просил сделать свой рапорт публичным для привлечения к данной операции гражданского общества и прессы. В ответ Нэстасе сказал, что этим заниматься еще рано, потому что никто из прокуроров не возбудит уголовные дела, что вся эта работа пойдет насмарку, а все собранные материалы придется выбросить в корзину. Министр высказал также мнение, что для такой тотальной проверки всех структур МВД не хватит сил. Маковей заметил, что для всех этих действий нужно было человек 200, а во время протестов против прежней власти сутками, иногда неделями держали по 400-450 оперативных работников, которые находились среди протестующих. Если тогда полицейские смогли выполнять такую работу, то почему сейчас не поработать неделю на общество, чтобы всю эту грязь вычистить?

«У меня очень много вопросов. Обезглавлена пока верхушка пирамиды. Все остальные, кто участвовал в этих свинствах, остались на месте. К моему большому удивлению, человек, который не раз говорил публично, что, когда власть поменяется, мы все начнем с чистого, белого листа (ничего не делает). Для меня лично чистый лист - это 7 апреля 2009 г., это «Пэдуря домняскэ». Эти дела не сдвинулись ни на шаг», - говорит Маковей.

По его словам, основная часть персонала в МВД осталась та же, что и при прежней власти. Министр Нэстасе доверяет и часто использует управление по внутренним расследованиям.

«Это удивляет. Это управление участвовало в преследовании нас. Я был уволен 3 сентября, вместо меня остался коллега, который исполняет обязанности, и буквально через три дня на него возбудили уголовное дело по причинам, которые очень удивляют, и в генеральную прокуратуру материалы для возбуждения уголовного дела, пришли именно из этого управления, которое делало и на меня служебное расследование. Этот офицер — один из тех, кто вышел со мной тогда к парламенту. Их цель — преследовать и создавать проблемы всем инакомыслящим. Основной костяк остался тот же. Они замазаны по самые уши в разных комбинациях. Они перестали здороваться. Они очень хорошо себя чувствуют, они находятся на тех же должностях, катаются на служебных машинах», - говорит полковник.

Он напомнил, как в ходе протестов 2015 года на центральную площадь Кишинева пришли участники «группы Петренко», выступавшие против беззаконий, которые творила прежняя власть. В ответ на предложение пообщаться с этими людьми лидер платформы «Достоинство и правда» Андрей Нэстасе отреагировал очень болезненно.

«Он начал истерично всем говорить, что нам с этими людьми не по пути, что это люди иного политического направления. Когда их закрыли на пороге генеральной прокуратуры, я собрал своих ребят и сказал, что их закрыли за протесты, и мы тоже протестуем, сегодня их закрыли, завтра нас, мы должны возмущаться, выразить свою позицию по отношению к людям, которые высказывают свое недовольство Плахотнюком, захватившим все силовые и другие структуры, и творящим беззакония. Я не нашел понимания у Андрея Нэстасе. Такое же отношение у него было к большой группе унионистов, которые тоже хотели присоединиться к нам, к тем, кто многие месяцы протестовал на площади Великого национального собрания. Нэстасе ответил отказом, сказал, что это люди другого направления. Моя позиция была объединить людей, независимо от языка, национальности, для меня и русские, и гагаузы, они все молдаване, они граждане этой страны», - сказал Маковей.

Его общий вывод неутешителен: «Серьезных изменений в стране нет. Очень много людей покидают страну не из-за хорошей жизни. С заменой власти должны были быть какие-то конкретные шаги. Должны были быть привлечены к ответственности все люди, которые издевались над народом и вытирали об нас ноги. Без этого мы никуда не продвинемся».

В качестве примера бездействия руководства МВД он привел отказ направить на Украину запрос о получении информации, подтверждающей, что Плахотнюк, Шор и другие покинули территорию Молдовы через соседнюю страну. Другой пример — нежелание провести служебное расследование и наказать виновных в том, что в Кишиневском аэропорту долгое время существовала «дыра», благодаря которой Плахотнюк, Шор и их окружение заезжали через ворота возле VIP-зала прямо на взлетную полосу, не проходя никакого контроля.

В заключение экс-руководитель подразделения МВД обратился к Майе Санду:

«Насколько я владею информацией, премьер-министр не очень вникает в вопросы, касающиеся министерства внутренних дел. Конечно, на нее навалилось много других проблем, но я хочу обратиться к ней и сказать: «Госпожа Майя Санду! Вы себе не можете представить, какой беспредел творился в эти годы в министерстве внутренних дел. То, что Андрей Нэстасе сократил одно подразделение, 5-е управление, будем называть его политической полицией, это не решение вопроса. Никто не расследует то, что было совершено за последние годы. Мой призыв расследовать эти преступления и привлечь виновных к ответственности не был услышан никем. Именно это послужило главным поводом для моего увольнения и уголовного преследования моих коллег, которые высказали свое мнение». Прошло очень много времени, до сих пор Плахотнюк и другие, близкие ему люди не объявлены в международный розыск. Объясню, почему. Плахотнюк объявлен в международный розыск в Российской Федерации. Интерпол ответил отказом объявить его в международный розыск, сославшись на то, что это какие-то политические дела. Это не так. Я точно знаю, что этот человек совершил уголовные преступления на территории Российской Федерации, и если наша страна возбудит против Плахотнюка какое-либо уголовное дело и объявит его в розыск, он не сможет ссылаться на то, что Россия преследует его по политическим мотивам. Это послужит тому, что у этого человека будет гореть земля под ногами. Но здесь этого никто не хочет делать».

То, что рассказал бывший начальник 6-го управления ГИП МВД Анатолий Маковей о происходящем в ведомстве уже при новом министре, вице-премьере, председателе платформы «Достоинство и правда» и одном из лидеров правящей коалиции, заставляет задуматься, а на кого вообще работает Нэстасе? Скоро пять месяцев, как он возглавил МВД, но все это время практически все прихвостни Плахотнюка оставались в ведомстве на своих должностях. То, что в период правления олигарха МВД фабриковало уголовные дела, участвовало в преследовании невиновных людей по политическим мотивам, в рейдерских захватах, контрабандных схемах, сейчас Нэстасе, судя по всему, уже не интересует.

В обществе много говорят о том сопротивлении, которое оказывает реформе юстиции судейская и прокурорская корпорация. Из интервью Маковея мы узнаем, что в МВД дела обстоят ничем не лучше. Нэстасе отказал в инициативе провести служебное расследование для установления фактов преступлений, совершенных по линии ведомства (или для опровержения информации о том, что МВД было частью ОПГ прежней власти и выполняло политические заказы Плахотнюка и его ближайшего окружения). Вместо этого автор инициативы и соратник самого Нэстасе по протестам против прежнего режима – Маковей – уволен из органов. Его коллегам, которые тоже выступают за очищение МВД от преступников и подельников олигархического режима, также грозит увольнение. Против них развернута травля, в отношении одного из них, исполняющего обязанности главы управления, возбуждено сомнительное уголовное дело.

Такое впечатление, что новый министр МВД или не контролирует происходящее в своем ведомстве, или сознательно саботирует его очищение от наследия Плахотнюка.

В связи с блокированием перемен в МВД не может не возникнуть и вопрос о том, а кто такой вообще на самом деле Андрей Нэстасе? Хотел ли он действительно избавить страну от олигархов и коррупционеров, или рвался к власти с оппозиционными лозунгами лишь для того, чтобы самому «сесть» на хорошо отлаженные при олигархе коррупционные схемы и банально обогатиться?

В обществе усиливается убежденность в том, что страна не только не очищена от наследия режима Плахотнюка, но и в том, что новая власть для этого почти ничего не делает, хотя со свержения олигархического режима в июне, прошло уже почти пять месяцев, и пора бы уже предъявить людям какие-то конкретные результаты. В том числе в министерстве внутренних дел.