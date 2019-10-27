Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Кузьминский: В окружении Майи Санду нет российских агентов

    27.10.2019 16:34 TVC21 Новости - Политика

    В окружении Майи Санду нет российских агентов влияния, а утверждающие обратное городят чушь. 

    Так прокомментировал советник премьера по внешней политике Владислав Кульминский недавние заявления депутата Октавиана Цыку, согласно которым в этом списке фигурирует и сам советник. 

    "Это все глупости. Вероятно, если именно он является координатором всех агентов Молдовы, тогда он точно знает кто агент, а кто нет. Но я думаю, что он просто-напросто обиделся на то, что на одном из телеканалов я назвал господина Цыку предателем. Он предал всех с кем работал. Прямо перед парламентскими выборами я предупреждал своих коллег, что такое случится и это действительно произошло. Он предал и на этот раз", - сказал советник премьер-министра Владислав Кульминский.

    В свою очередь, премьер Майя Санду предпочла не комментировать заявления Октавиана Цыку. При этом она уточнила, что Владислав Кульминский был назначен госсекретарем Министерства иностранных дел в силу своих профессиональных качеств. 

    - У меня есть более важные дела и на сегодня, и в другие дни, чем комментировать заявления господина Цыку. Он сделал очень много заявлений. 
    - Как он был назначен на эту должность? 
    - Он очень хороший специалист, признанный, в том числе, в международном сообществе. Он работал и в посольстве США, и в ООН, и с другими учреждениями." 

    Ранее в эфире одного из телеканалов независимый депутат Октавиан Цыку заявил, что круг премьера вызывает у него множество вопросов. 

    "У меня вопросы по поводу окружения Майи Санду и хотелось бы понять, знает ли она об этом окружении и вынуждена ли его терпеть, или же эта среда так на неё влияет. Если присмотреться, вы увидите вокруг неё российских агентов влияния. Я могу их назвать. Одним из них является Влад Кульминский. Российские агенты влияния необязательно являются сотрудниками секретных служб, но они могут повлиять на общественное мнение или склонить какого-либо человека к тому или другому мнению", - сказал независимый депутат Октавиан Цыку.

     