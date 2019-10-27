Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Чебан о снятии Кодряну с предвыборной гонки: Это подло

    27.10.2019 15:51 TVC21 Новости - Политика

    Ион Чебан считает, что условия регистрации кандидатов на местных выборах были неравные.

     Об этом он рассказывает в программе "Главное" с Лилией Бураковски.

     

    "Мы с Русланом Кодряну работали раньше в одном правительстве, буквально через кабинет. Я считаю, что то, что его не зарегистрировали в качестве кандидата на местные выборы - это подло. Я говорил, что на  самом деле условия неравные", - отметил Чебан.

    "Ситуация подлая, потому что кандидаты от некоторых партий, которых никто не знает, зарегистрировались свободно, а независимый кандидат должен собрать 10 тысяч подписей - вот это подлая ситуация. Я считаю, что ее надо менять как можно скорее, и я об этом сказал всем структурам, которые каким-то образом рассматривают избирательные процессы в РМ", - отметил Ион Чебан. На вопрос ведущей , не было ли подлостью то, что Руслану Кодряну дольше, чем остальным кандидатам рассматривали документы и всячески тянули время с выдачей списков,Чебан ответил:

    "Это мне неизвестно, к сожалению. Я знаю, что Руслан Кодряну - очень грамотный человек, и единственная проблема во всем этом процессе была в том, что он сам себя назначил. Ну, и плюс несколько моментов, например, с покупкой автобусов”

     "Я думаю, что прокуратура должна с этим разобраться. Потому что про вашу фракцию тоже ходили некоторые слухи.  Чуть ли не то, что вы разработали целую схему по застройкам в столице. Я сторонник того, что виновным человека может назвать только суд", -  парировала ведущая.

     