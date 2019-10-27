Чебан о снятии Кодряну с предвыборной гонки: Это подло

Ион Чебан считает, что условия регистрации кандидатов на местных выборах были неравные.

Об этом он рассказывает в программе "Главное" с Лилией Бураковски.

"Мы с Русланом Кодряну работали раньше в одном правительстве, буквально через кабинет. Я считаю, что то, что его не зарегистрировали в качестве кандидата на местные выборы - это подло. Я говорил, что на самом деле условия неравные", - отметил Чебан.

"Ситуация подлая, потому что кандидаты от некоторых партий, которых никто не знает, зарегистрировались свободно, а независимый кандидат должен собрать 10 тысяч подписей - вот это подлая ситуация. Я считаю, что ее надо менять как можно скорее, и я об этом сказал всем структурам, которые каким-то образом рассматривают избирательные процессы в РМ", - отметил Ион Чебан. На вопрос ведущей , не было ли подлостью то, что Руслану Кодряну дольше, чем остальным кандидатам рассматривали документы и всячески тянули время с выдачей списков,Чебан ответил:

"Это мне неизвестно, к сожалению. Я знаю, что Руслан Кодряну - очень грамотный человек, и единственная проблема во всем этом процессе была в том, что он сам себя назначил. Ну, и плюс несколько моментов, например, с покупкой автобусов”

"Я думаю, что прокуратура должна с этим разобраться. Потому что про вашу фракцию тоже ходили некоторые слухи. Чуть ли не то, что вы разработали целую схему по застройкам в столице. Я сторонник того, что виновным человека может назвать только суд", - парировала ведущая.