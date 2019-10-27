Демидецкий: Ничто не вечно под луной, любая власть меняется

Необходимо найти механизмы, которые позволят человеку, охраняющему закон, не бояться власти.

Такое мнение высказал глава представительства ТАСС в РМ Валерий Демидецкий в эфире программы «Главное».

«На днях меня поразило заявление прокурора Виорела Мораря: подавляющее большинство его коллег знало о творящихся преступлениях, о том, что делал лидер Демпартии. Но все боялись ему противостоять.

У нас часто говорилось, что судьям, прокурорам следует дать хорошую зарплату, чтобы они были финансово независимы. Согласен, трудно требовать от человека справедливости, если у него дома голодные дети.

Но ведь и в Конституционном суде, и в прокуратуре все прекрасно понимали, чем это рано или поздно кончится. Ничто не вечно под луной, любая власть меняется.

Я думаю, нужно найти механизмы, которые позволят человеку, охраняющему закон, не бояться власти. Это очень сложный вопрос. Возможно, этот страх заложен у наших людей на уровне ментальности.

Любой здравомыслящий человек понимает, что полностью победить коррупцию невозможно, даже в самом благополучном государстве. Бороться с ней необходимо, но лучше живут те страны, где уважается закон.

Нашему обществу нужно учиться жить по правилам…», - утверждает Демид