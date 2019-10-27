Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Демидецкий: Ничто не вечно под луной, любая власть меняется

    27.10.2019 15:43 TVC21 Новости - Политика

    Необходимо найти механизмы, которые позволят человеку, охраняющему закон, не бояться власти.

    Такое мнение высказал глава представительства ТАСС в РМ Валерий Демидецкий в эфире программы «Главное».

    «На днях меня поразило заявление прокурора Виорела Мораря: подавляющее большинство его коллег знало о творящихся преступлениях, о том, что делал лидер Демпартии. Но все боялись ему противостоять. 

    У нас часто говорилось, что судьям, прокурорам следует дать хорошую зарплату, чтобы они были финансово независимы. Согласен, трудно требовать от человека справедливости, если у него дома голодные дети. 

    Но ведь и в Конституционном суде, и в прокуратуре все прекрасно понимали, чем это рано или поздно кончится. Ничто не вечно под луной, любая власть меняется. 

    Я думаю, нужно найти механизмы, которые позволят человеку, охраняющему закон, не бояться власти. Это очень сложный вопрос. Возможно, этот страх заложен у наших людей на уровне ментальности. 

    Любой здравомыслящий человек понимает, что полностью победить коррупцию невозможно, даже в самом благополучном государстве. Бороться с ней необходимо, но лучше живут те страны, где уважается закон. 

    Нашему обществу нужно учиться жить по правилам…», - утверждает Демид

     

     