Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Гречаная: Мирная смена власти позволила Молдове стать открытой миру

    26.10.2019 15:06 TVC21 Новости - Политика

    24 года назад Молдова стала членом Совета Европы. Для нашей страны это большая честь, но и ответственность.

    Об этом заявила глава законодательного органа страны Зинаида Гречаная, выступая на Европейской конференции председателей парламентов в Страсбурге на тему «Наш общий европейский дом: следующие 70 лет». В своей речи спикер подчеркнула, что для нее особенно символично участвовать в этой конференции в год 70-летия создания Совета Европы, который совпадает с празднованием 75-летия освобождения Молдовы от немецко-фашистских захватчиков, а также в год новых преобразований, в том числе в Республике Молдова.

    «Недавние события этого года в Республике Молдова показали важность политического диалога и открытость для формирования политического большинства, которое обеспечит соблюдение верховенства закона. Преодоление политического кризиса и мирная передача власти дали новый импульс международному сотрудничеству и позволили Республике Молдова твердо придерживаться сбалансированной внешнеполитической линии. Это, в свою очередь, обеспечивает статус нейтралитета и открытости по отношению ко всем международным партнерам, как на Западе, так и на Востоке», - отметила председатель парламента. 

    Выступая перед участниками Европейской конференции, Гречаная поблагодарила Совет Европы, который был и остается верным партнером нашей страны, оказывая Молдове значимую помощь в области развития демократической культуры и хорошего управления. План действий Совета Европы для Республики Молдова  на 2017-2020 годы является этому дополнительным свидетельством, подчеркнула председатель парламента.

    «Для Республики Молдова в равной степени важен общий механизм Совета Европы и Европейского союза, обеспечиваемый через Партнерство для хорошего правления. Я убеждена, что вместе мы добьемся ожидаемого  результата в важнейших областях!», - подчеркнула Гречаная.

    Напомним, Зинаида Гречаная находится в Страсбурге, где принимает участие в Европейской конференции председателей парламентов «Наш общий европейский дом: следующие 70 лет», которая проходит во Дворце Европы и объединяет спикеров 47 государств-членов Совета Европы и стран-партнеров или обладающих  статусом наблюдателя, а также председателей других международных организаций. Республика Молдова является членом Совета Европы с 13 июля 1995 года.

     