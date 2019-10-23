Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Влад Батрынча: Отношения Нэстасе, Киртоакэ и Цыку напоминают "Санта-Барбару"

    23.10.2019 17:57 TVC21 Новости - Политика

    Депутат Влад Батрынча, в социальных сетях, написал об наигранности отношений Киртоакэ, Цыку и Нэстасе. Батрынча также напомнил Нэстасе о подписанном политическом соглашении.

    «Киртоакэ обвиняет Нэстасе в приватизации Air Moldova и получении 7 миллионов евро публичных денег, после чего... призывает кишиневцев отдать свои голоса во втором туре за Нэстасе, передает enews.md.

    Цыку заявляет, что Киртоакэ его союзник, но Киртоакэ должен разобраться со своими уголовным делами. Цыку обвиняет Киртоакэ в коррупции, но проводит в Мунсовет по спискам PUN спонсоров Киртоакэ - Топалэ и Дырда.

    Нэстасе отказывается создавать с ПСРМ большинство в Мунсовете (несмотря на ранее подписанное политическое соглашение), и обещает "проевропейское большинство" (с Киртоакэ, Цыку, Топалэ и Дырда?).

    Это всё что нужно знать о новой серии сериала "Санта-Барбара" с участием союзников Киртоакэ, Цыку и Нэстасе в главных ролях» - написал Батрынча.

     