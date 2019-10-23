Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Майя Санду: Мы будем обсуждать коалиции и союзы на местах

    23.10.2019 15:53 TVC21 Новости - Политика

    Премьер-министр Майя Санду заявила, что блок ACUM будет искать наиболее подходящих партнеров по альянсу на местном уровне, но исключает Демократическую партию из этой формулы.

    Однако она не дала однозначный ответ социалистам, которые ранее выдвинули предложение о формировании альянсов в районах. «Я понимаю, что некоторые кандидаты делают всевозможные заявления, чтобы привлечь голоса избирателей. Мы будем обсуждать коалиции и союзы. Мы не можем вступать в альянсы с ДПМ, но мы будем искать наиболее подходящих партнеров для продвижения того, что мы продвигаем на национальном и местном уровнях», - заявила Майя Санду.

    Сопредседатель избирательного блока ACUM также добавила, что в кампании по местным выборам участвовали кандидаты из других партий, которые выразили желание присоединиться к ACUM.

    «Если бы мы приняли некоторых кандидатов, которые хотели бы перейти к нам от других политических партий, этот показатель был бы выше. Но мы другие. Этот результат хороший, обнадеживающий. Если мы посмотрим на политическое голосование, то блок ACUM находится на втором месте», - добавила Санду.

     