Владимир Чеботарь: Мэров, ранее баллотировавшихся от ДПМ, заставили идти от ПСРМ

Владимир Чеботарь обвинил ПСРМ в том, что они заставили некоторых мэров баллотироваться на выборах от социалистов, в том числе мэров, которые когда-то баллотировались от ДПМ.

На вопрос, от каких политформирований выступали кандидаты в мэры, которые до сих пор представляли ДПМ, Владимир Чеботарь ответил, что этот вопрос следует адресовать социалисту Василе Боле: «Я подумал, что вы спросите Василе Болю, как мэры, победившие на этих выборах, баллотировались от социалистов, и были ли какие-либо инструменты, чтобы заставить их», - сказал демократ, сообщает unimedia.info.

Боля саркастически ответил, что у социалистов «была комната в подвале, где кандидатов подвешивали на стену, пока они не соглашались участвовать в выборах от социалистов».