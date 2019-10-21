Виктор Чобану об украденном миллиарде: Молдавское ноу-хау – украсть именно из Национального банка страны, в этом мы оказались впереди планеты всей

Национальный банк Молдовы под руководством Дорина Драгуцану, по сути, не был никаким Нацбанком, он представлял собой всего лишь филиал корпорации Плахотнюка. Такое мнение выразил политический комментатор Виктор Чобану в эфире программы «Главное».

«Кража миллиарда из банковской системы страны была грандиозной аферой. В разных странах в своё время банки тоже падали, но там виновные получали за это астрономические тюремные сроки. Ну и, конечно же, молдавское ноу-хау – украсть именно из Национального банка страны, в этом мы оказались впереди планеты всей. Впрочем, Нацбанк РМ периода Драгуцану, по сути, не был никаким Нацбанком. Это был всего лишь филиал корпорации Плахотнюка», - сказал Чобану.

Эксперт считает, что заявления руководства Нацбанка о том, что они чего-то не знали просто ложь. «Всё они прекрасно знали. Всё было очевидным. Вот товарищ Кетрару рассказывал нам, что «Kroll – это беллетристика», господин Гурин говорил, что он вообще «в окно наблюдал» как деньги выносились мешками. Когда подобное заявляет Генпрокурор, это ужу полная деградация государства», - утверждает Чобану.

В свою очередь политолог, журналист Дмитрий Чубашенко считает, что докзать вину реальных бенефициаров кражи века будет сложно. Гораздо легче доказать вину какого-нибудь начальника кредитного отдела, чем тех, кто придумал схему кражи миллиарда из банковской системы. Такое мнение высказал Дмитрий Чубашенко в том же.

«Для нас сегодня уже совершенно очевидно, кто украл миллиард, кто воров покрывал. Вся сумма была украдена в два дня – по 20 миллионов в час. Но это надо неопровержимо доказать. При этом гораздо легче доказать вину какого-нибудь начальника кредитного отдела, нежели тех, кто эту схему придумал. Должны быть чётки свидетельские показания. Условно говоря, Илан Шор должен заявить, что Плахотнюк приставил к его животу паяльник и потребовал в 24 часа принести ему 100 миллионов долларов, но едва ли господин Шор сознается в чём-то подобном», - заявил Чубашенко.