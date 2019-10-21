Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Виктор Чобану об украденном миллиарде: Молдавское ноу-хау – украсть именно из Национального банка страны, в этом мы оказались впереди планеты всей

    21.10.2019 10:46 TVC21 Новости - Политика

    Национальный банк Молдовы под руководством Дорина Драгуцану, по сути, не был никаким Нацбанком, он представлял собой всего лишь филиал корпорации Плахотнюка. Такое мнение выразил политический комментатор Виктор Чобану в эфире программы «Главное».

    «Кража миллиарда из банковской системы страны была грандиозной аферой. В разных странах в своё время банки тоже падали, но там виновные получали за это астрономические тюремные сроки. Ну и, конечно же, молдавское ноу-хау – украсть именно из Национального банка страны, в этом мы оказались впереди планеты всей. Впрочем, Нацбанк РМ периода Драгуцану, по сути, не был никаким Нацбанком. Это был всего лишь филиал корпорации Плахотнюка», - сказал Чобану.

    Эксперт считает, что заявления руководства Нацбанка о том, что они чего-то не знали просто ложь. «Всё они прекрасно знали. Всё было очевидным.  Вот товарищ Кетрару рассказывал нам, что «Kroll – это беллетристика», господин Гурин говорил, что он вообще «в окно наблюдал» как деньги выносились мешками. Когда подобное заявляет Генпрокурор, это ужу полная деградация государства», - утверждает Чобану.

    В свою очередь политолог, журналист Дмитрий Чубашенко считает, что докзать вину реальных бенефициаров кражи века будет сложно. Гораздо легче доказать вину какого-нибудь начальника кредитного отдела, чем тех, кто придумал схему кражи миллиарда из банковской системы. Такое мнение высказал Дмитрий Чубашенко в том же.

    «Для нас сегодня уже совершенно очевидно, кто украл миллиард, кто воров покрывал. Вся сумма была украдена в два дня – по 20 миллионов в час. Но это надо неопровержимо доказать. При этом гораздо легче доказать вину какого-нибудь начальника кредитного отдела, нежели тех, кто эту схему придумал. Должны быть чётки свидетельские показания. Условно говоря, Илан Шор должен заявить, что Плахотнюк приставил к его животу паяльник и потребовал в 24 часа принести ему 100 миллионов долларов, но едва ли господин Шор сознается в чём-то подобном», -  заявил Чубашенко.

     

    Обновлено ( 21.10.2019 17:00 )  