Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Чебан и Нэстасе встретятся во втором туре

    21.10.2019 10:52 TVC21 Новости - Политика

    Мэр Кишинева будет избран во втором туре через две недели. Ни один из кандидатов на пост мэра Кишинева не смог получить нужного количества голосов для победы в первом туре.

    После обработанных 306 протоколов, Ион Чебан, кандидат от партии социалистов, набирает 40,16%. На втором месте кандидат блока ACUM Андрей Настасе - 31,09%.

    На третьем месте находится Дорин Киртоакэ с 10,17%. За ним следует кандидат от Партии Национального единства Октавиан Цыку - 4.76%. Пятерку замыкает кандидат политической партии "Шор" Валерий Клименко с 3.04%.

    Всего на пост мэра столицы претендовали 18 кандидатов. 

     

     