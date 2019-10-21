Чебан и Нэстасе встретятся во втором туре

Мэр Кишинева будет избран во втором туре через две недели. Ни один из кандидатов на пост мэра Кишинева не смог получить нужного количества голосов для победы в первом туре.

После обработанных 306 протоколов, Ион Чебан, кандидат от партии социалистов, набирает 40,16%. На втором месте кандидат блока ACUM Андрей Настасе - 31,09%.

На третьем месте находится Дорин Киртоакэ с 10,17%. За ним следует кандидат от Партии Национального единства Октавиан Цыку - 4.76%. Пятерку замыкает кандидат политической партии "Шор" Валерий Клименко с 3.04%.

Всего на пост мэра столицы претендовали 18 кандидатов.